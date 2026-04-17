El gobierno de Santa Fe advirtió que las reiteradas amenazas de tiroteos en establecimientos educativos constituyen un delito de intimidación pública que conlleva graves consecuencias penales. La declaración oficial surge en medio de una creciente preocupación nacional y a casi tres semanas del trágico ataque en una escuela de San Cristóbal.

La Policía de Investigaciones (PDI) logró detener a un adolescente de 16 años en una localidad del departamento Rosario.



Para hacer frente a esta situación, la provincia activó un protocolo de actuación conjunta entre los ministerios de Seguridad y Educación. El objetivo es prevenir y abordar rápidamente las distintas incidencias en el ámbito escolar.

"Tiene consecuencias" y hay un detenido

La secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, destacó que ante estas alertas la respuesta de la central del 911 garantiza tiempos de llegada "de entre 5 y 6 minutos a los establecimientos". A este despliegue preventivo se le suma el posterior trabajo investigativo de las fuerzas de seguridad.

"Realizar este tipo de amenazas no es una broma, es un delito de intimidación y tiene consecuencias", advirtió tajante Coudannes.

En esa misma línea, confirmó que la Policía de Investigaciones (PDI) logró detener a un adolescente de 16 años en una localidad del departamento Rosario tras una ola de intimidaciones. El operativo incluyó un allanamiento donde se secuestró material de sumo interés para la causa.

Preocupación nacional y diálogo familiar

La problemática excede los límites provinciales. Según indicó la funcionaria, durante el último Consejo Federal de Educación los ministros de todo el país manifestaron una "preocupación generalizada" por estos episodios, que se instalaron en agenda tras el ataque ocurrido en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, donde el agresor fue detenido y un menor falleció.

Finalmente, desde el Gobierno santafesino remarcaron la necesidad de abordar el tema puertas adentro. Coudannes instó a las familias a reforzar el diálogo y subrayó "la importancia de conversar sobre estas situaciones y poner la problemática sobre la mesa". A la par, aseguró que el Estado continuará articulando herramientas institucionales para llevar tranquilidad a la comunidad.