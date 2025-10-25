Cayeron en total 71mm en Las Rosas

Entre la medianoche y hasta el medio día del viernes la lluvia fue intensa sumando 65mm, a los cuales se sumaron 3mm al atardecer. Y luego otros 3 mm el sábado.

Vientos





Desde el SurOeste llego el viento que comenzó a crecer en velocidad desde los primeros minutos del sábado 25, alcanzando ráfagas máximos aproximadamente a la hora 05:00 con 51Km/h.

Desde las 00 a las 10 horas. Medición de velocidad en Km/h