Las Rosas fue sede del Festifolk internacional 2025

En los estudios de JH Televisión, estuvo presente Jeidy Piedrahita, una joven artista de Las Rosas que destaca por su talento y su propuesta musical innovadora.
Durante dos jornadas, la ciudad de Las Rosas fue la sede del primer Festival Internacional de Folklore, "Festifolk". El evento tuvo lugar en la Peña Folklórica La Carreta y fue una iniciativa conjunta con la Compañía Alma Argentina (Correa). El intendente Javier Meyer y miembros del gabinete municipal estuvieron presentes en las actividades.
La primera noche, el festival presentó a las delegaciones internacionales. Participaron el Ballet Folclórico Municipal “La Estrella” de Antioquia, Colombia, y la Agrupación “Zespól Tanca Ludowego Poligrodziante” de Polonia. En representación de Argentina actuaron las agrupaciones locales Patria Joven y Forjando Sueños.
En el transcurso del primer día, el intendente Meyer hizo entrega a los visitantes del Decreto que declara al evento de Interés Municipal. El documento destaca la importancia de los espacios que promueven la cultura, el arte y el intercambio entre diferentes pueblos.
Para la segunda y última jornada, se sumaron a la programación las presentaciones de la Peña Folklórica La Carreta, Forjando Sueños, Patria Joven y alumnos de la Escuela de Danzas Marilina Gallina. La Compañía Alma Argentina, de la localidad de Correa, fue la encargada de realizar la presentación de cierre del festival con una interpretación de temas folklóricos.
Este jueves, el intendente Javier Meyer recibió en la Municipalidad de Las Rosas a las delegaciones que visitan la ciudad. El encuentro fue con los integrantes del “Zespól Tanca Ludowego Poligrodziante” de Polonia y del Ballet Folclórico Municipal “La Estrella” de Antioquia, Colombia.
Durante la recepción, el intendente entregó un presente institucional a cada visitante como reconocimiento. A su vez, las delegaciones le obsequiaron regalos, entre ellos una bufanda representativa de la ciudad de origen del grupo polaco. El acto se enmarca en el fortalecimiento de los vínculos entre Las Rosas quienes la visitan.
En los estudios de JH Televisión, estuvo presente Jeidy Piedrahita, una joven artista de Las Rosas que destaca por su talento y su propuesta musical innovadora.
Se presenta en el Museo Municipal de Las Rosas invitando a la comunidad a disfrutar de la muestra de pinturas de Antonio Haderne, que estará abierta al público hasta el viernes 26 de septiembre.
El grupo de danza folklórica "El Trébol" ha cautivado al público europeo con su talento, participando en un prestigioso festival internacional en Portugal y preparándose para otro gran evento en las Islas Azores.
El violista ofreció su Concierto Temático en Las Rosas en una nueva actividad de Extensión Cultural Artística (ECA), en su ininterrumpido rol como espacio promotor de la cultura en la región.
El exvocalista de Los Palmeras se presentará el 25 de julio en Santa Fe, tras recuperarse de un ACV, como invitado especial del legendario grupo uruguayo.
Se anunciaron los artistas principales del evento que se celebrará del 17 al 19 de octubre en el predio de Casa de la Cultura, con una programación artística que combina rock, folklore y ritmos populares.
La productora del reconocido grupo santafesino cesa sus actividades; la banda continuará con sus presentaciones y compromisos.
La destacada billarista rosense será la única representante argentina en la Categoría Femenina Individual en el certamen que se disputa en Madrid, del 20 al 23 de noviembre.
Mercado de granos; por Marianela De Emilio, Ing. Agr. Msc. Agro negocios - Avanzar con decisiones comerciales en medio de la incertidumbre.
El encuentro de folklore contó con delegaciones de Colombia y Polonia más grupos locales y de la región. El evento se desarrolló en la Peña La Carreta.
El acusado, de 41 años, fue imputado por abusar de su sobrina. Tras la detención en una zona rural, fue alojado en la Alcaidía Departamental de Las Rosas.