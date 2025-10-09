Las Rosas fue sede del Festifolk internacional 2025

Durante dos jornadas, la ciudad de Las Rosas fue la sede del primer Festival Internacional de Folklore, "Festifolk". El evento tuvo lugar en la Peña Folklórica La Carreta y fue una iniciativa conjunta con la Compañía Alma Argentina (Correa). El intendente Javier Meyer y miembros del gabinete municipal estuvieron presentes en las actividades.

La primera noche, el festival presentó a las delegaciones internacionales. Participaron el Ballet Folclórico Municipal “La Estrella” de Antioquia, Colombia, y la Agrupación “Zespól Tanca Ludowego Poligrodziante” de Polonia. En representación de Argentina actuaron las agrupaciones locales Patria Joven y Forjando Sueños.

Declaración de interés municipal

En el transcurso del primer día, el intendente Meyer hizo entrega a los visitantes del Decreto que declara al evento de Interés Municipal. El documento destaca la importancia de los espacios que promueven la cultura, el arte y el intercambio entre diferentes pueblos.

Para la segunda y última jornada, se sumaron a la programación las presentaciones de la Peña Folklórica La Carreta, Forjando Sueños, Patria Joven y alumnos de la Escuela de Danzas Marilina Gallina. La Compañía Alma Argentina, de la localidad de Correa, fue la encargada de realizar la presentación de cierre del festival con una interpretación de temas folklóricos.

Intendente Meyer recibió a delegaciones de Polonia y Colombia

Este jueves, el intendente Javier Meyer recibió en la Municipalidad de Las Rosas a las delegaciones que visitan la ciudad. El encuentro fue con los integrantes del “Zespól Tanca Ludowego Poligrodziante” de Polonia y del Ballet Folclórico Municipal “La Estrella” de Antioquia, Colombia.

Durante la recepción, el intendente entregó un presente institucional a cada visitante como reconocimiento. A su vez, las delegaciones le obsequiaron regalos, entre ellos una bufanda representativa de la ciudad de origen del grupo polaco. El acto se enmarca en el fortalecimiento de los vínculos entre Las Rosas quienes la visitan.