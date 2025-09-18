Las Rosas desarrolla un importante plan de forestación

Meyer detalla obras en marcha y plan de reforestación del basural
El intendente de Las Rosas abordó en una entrevista el avance en pavimentación, la nueva central 911 y la reconversión del basural en un Complejo Ambiental.
Se puso en marcha la plantación de más de 4.000 árboles en el futuro Complejo Ambiental, al norte de la ciudad. En otro aspecto se inauguró la 16° edición de la Feria del Libro en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús.Locales18 de septiembre de 2025Las Rosas Digital
En el predio del Complejo Ambiental, el municipio, en conjunto con un consorcio de instituciones y empresas (en conjunto con Optimizar Forestal, Nativas, Productores Agropecuarios de Las Rosas, Fundación Cargill, CREA e INTA), comenzó un ambicioso proyecto de forestación buscando generar un impacto ecológico positivo y fomentar la biodiversidad.
El plan abarca 8 hectáreas en total:
6 hectáreas formarán un macizo con 2.400 algarrobos blancos.
2 hectáreas se dividirán en canteros con diversas especies nativas como aguaribay, acacia visco, manzano de campo, moradillo, sen de campo y algarrobo blanco.
El Municipio entiende esta acción es un pilar fundamental para construir "una ciudad más verde y comprometida con el ambiente", según expresaron.
En el ámbito cultural, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús fue el escenario de la inauguración de su 16° Feria del Libro, bajo el lema “Lee y sueña el mundo que te rodea”.
El acto de apertura contó con la presencia del Intendente Javier Meyer y autoridades municipales, quienes felicitaron a la institución por la excelente organización del evento, que se reafirma como un espacio clave para el fomento de la lectura en la comunidad.
