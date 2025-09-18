Las Rosas desarrolla un importante plan de forestación

Un Nuevo Pulmón Verde en Marcha

En el predio del Complejo Ambiental, el municipio, en conjunto con un consorcio de instituciones y empresas (en conjunto con Optimizar Forestal, Nativas, Productores Agropecuarios de Las Rosas, Fundación Cargill, CREA e INTA), comenzó un ambicioso proyecto de forestación buscando generar un impacto ecológico positivo y fomentar la biodiversidad.

El plan abarca 8 hectáreas en total:

6 hectáreas formarán un macizo con 2.400 algarrobos blancos.

2 hectáreas se dividirán en canteros con diversas especies nativas como aguaribay, acacia visco, manzano de campo, moradillo, sen de campo y algarrobo blanco.



El Municipio entiende esta acción es un pilar fundamental para construir "una ciudad más verde y comprometida con el ambiente", según expresaron.

La Cultura Celebra con la Feria del Libro

En el ámbito cultural, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús fue el escenario de la inauguración de su 16° Feria del Libro, bajo el lema “Lee y sueña el mundo que te rodea”.

El acto de apertura contó con la presencia del Intendente Javier Meyer y autoridades municipales, quienes felicitaron a la institución por la excelente organización del evento, que se reafirma como un espacio clave para el fomento de la lectura en la comunidad.