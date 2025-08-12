Vialidad Nacional continúa los trabajos en la Ruta Nacional 178, zona de Villa Eloísa

El 7º Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional prosigue esta semana con las mejoras en la calzada de la Ruta Nacional 178 en la zona norte de Villa Eloísa. Las tareas comprenden el fresado de deformaciones y la repavimentación en los sectores intervenidos. Se completan las reparaciones con el recalce y perfilado de las banquinas con el material retirado en el fresado de la calzada. 

Dada la presencia del personal y equipos de Vialidad Nacional se provoca la reducción de un carril, con paso alternado, coordinado con la colaboración de la comuna de Villa Eloísa. 

Las reparaciones son realizadas con material asfáltico en caliente adquirido por el organismo vial nacional. Una vez enfriado el concreto colocado sobre la calzada el tramo queda liberado al tránsito.

