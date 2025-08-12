Vialidad Nacional continúa los trabajos en la Ruta Nacional 178, zona de Villa Eloísa

El Intendente de Cañada de Gómez se reunió con el Ministro de Justicia y Seguridad
Matías Chale se reunió con Pablo Cococcioni, donde trataron temas como la designación de un Juez de Menores.
Dada la presencia del personal y equipos de Vialidad Nacional se provoca la reducción de un carril, con paso alternado, coordinado con la colaboración de la comuna de Villa Eloísa.Regionales12 de agosto de 2025Las Rosas Digital
El 7º Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional prosigue esta semana con las mejoras en la calzada de la Ruta Nacional 178 en la zona norte de Villa Eloísa. Las tareas comprenden el fresado de deformaciones y la repavimentación en los sectores intervenidos. Se completan las reparaciones con el recalce y perfilado de las banquinas con el material retirado en el fresado de la calzada.
Dada la presencia del personal y equipos de Vialidad Nacional se provoca la reducción de un carril, con paso alternado, coordinado con la colaboración de la comuna de Villa Eloísa.
Las reparaciones son realizadas con material asfáltico en caliente adquirido por el organismo vial nacional. Una vez enfriado el concreto colocado sobre la calzada el tramo queda liberado al tránsito.
Matías Chale se reunió con Pablo Cococcioni, donde trataron temas como la designación de un Juez de Menores.
Sonreir... para no llorar. La frase de Chespirito viene al dedillo para la sensación que sufren los ciudadanos de Las Rosas y otras poblaciones de una gran y rica región.
Impulso legislativo clave para una obra vial que conectará María Susana (departamentos San Martín) y Montes de Oca (en Belgrano), beneficiando a dos importantes localidades de la región.
El senador Verdecchia celebró los resultados electorales que fortalecen a "Unidos para Cambiar Santa Fe" en el departamento Belgrano.
Los tres pueblos que componen las comunidades del departamento Belgrano ofrecieron resultados variados, con alta partición ciudadano en aquellos lugares donde se daba competencia electoral.
Armstrong vivió una elección clave: se consolidó la continuidad del oficialismo y se definió la nueva composición del Concejo. Panorama claro para el Ejecutivo y el Legislativo local.
Logró el triunfo en las 3 comunas: Bouquet, Montes de Oca y Tortuga; también logró la preferencia de los votantes en las ciudad de Las Parejas y Armstrong, y en Las Rosas sostuvo su banca en el Concejo.
Un hombre de 32 años fue arrestado tras dos allanamientos de la PDI, acusado de amenazar a una vecina y disparar contra la casa de la madre de la víctima.
La inteligencia artificial generativa ha alcanzado un nivel de realismo que hace casi imposible distinguir una imagen real de una creada digitalmente, erosionando la confianza en la fotografía como prueba irrefutable.
El Portaviones ganó 2-1 con un gol agónico y se ilusiona con ser el campeón. El partido se definió en el cierre con tanto de Mercuri.
Javier Meyer, intendente de Las Rosas, advirtió que definir la seguridad como "obligación primaria" del Estado podría generar juicios por parte de las víctimas de delitos. Afirmó que el narcotráfico está liberado, y que su combate debe ser eje constitucional.