Ballet de El Trébol brilla en Portugal

El Ballet El Trébol está dejando una marca imborrable en su gira europea. La compañía, dirigida por Víctor Recalde y Graciela Pons, comenzó su exitosa participación en el festival "Festarte" en Matosinhos, cerca de Oporto, Portugal. Este evento de gran envergadura reúne a grupos de danza de todo el mundo, ofreciendo un espacio para el intercambio cultural y la celebración de las tradiciones.

La directora Graciela Pons, con visible emoción, comentó sobre el recibimiento del grupo: “Ya hace una semana que están en Portugal en el Festarte, distrito de Matosinho, Oporto. Habíamos estado hace 20 años en ese lugar. Tuvimos presentaciones, talleres, misas y celebraciones, los chicos están muy contentos”. Con una trayectoria de 47 años, el Ballet El Trébol ha llevado la cultura argentina a tres continentes, consolidándose como un embajador cultural.

Un encuentro emotivo y lleno de música

La delegación, que cuenta con sus propios músicos en vivo, ha ofrecido recitales especiales en una iglesia y en el parque del festival, compartiendo la experiencia con artistas de otros países europeos. Durante su estadía, el grupo tuvo la grata visita de Juanjo Cura, el reconocido tenor que reside en Vigo y fue director del coro El Trébol. Este reencuentro fue un momento muy emotivo para todos los integrantes.

Próxima parada: Islas Azores

La aventura europea del ballet no termina en Portugal. Este domingo, el grupo viajará a las Islas Azores para participar en el festival “Folk Azores”, un evento de talla mundial. En este festival monumental, se unirán a grupos de Austria, Grecia, Letonia, Rumania, Estados Unidos, España, Eslovaquia, Francia, Colombia, Ecuador, México, Filipinas y el país anfitrión.

Graciela Pons destacó la importancia de esta participación: “Es un festival monumental. Siempre nos reciben con mucho respeto, cariño y magia. Ballet El Trébol tiene un contenido de profunda solvencia en lo que hace, tiene una razón de ser lo que hacemos y eso es muy valorado. Se elaboró mucho cada instante de lo que se muestra en escena”. La delegación está conformada por 33 personas, entre bailarines, músicos y asistentes, listos para continuar llevando la pasión y el arte argentino a cada rincón del mundo.

Fuente: El Trébol Digital

Imagen: facebook de Ballet El Trébol