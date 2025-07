Subieron las retenciones, bajaron los precios y los volúmenes de cosecha 24/25 liquidados lograron precios promedio muy diferentes a los actuales. Si bien las proporciones vendidas de soja hasta fin de junio fueron mayores a las de la campaña pasada, los precios que muestra el segundo semestre 2025 son muy inferiores a los 2024. Mirar cómo están los márgenes hasta ahora y como quedarían al nivel actual de precios, es un buen ejercicio para avanzar con la gestión comercial de la presente cosecha.

Liquidación, precios promedio y márgenes de la 24/25 hasta junio 2025

En el cuadro a continuación se resumen los resultados obtenidos hasta ahora por el volumen de cosecha 24/25 (millones de toneladas) liquidado hasta el 2 de julio 2025, la fecha más cercana en que se tiene registro para conocer la proporción de cosecha vendida con precio antes de la suba de retenciones. Se observa el precio promedio alcanzado hasta esa fecha, según las proporciones vendidas semana a semana a los precios promedio, anticipados antes de la cosecha y disponible desde la cosecha de cada cultivo en adelante. Así, 20,2 millones de toneladas de soja 24/25 fueron liquidadas a un precio promedio de U$S 277/TN, 16,9 millones de maíz a U$S 188/TN y 13,6 millones de toneladas de trigo a U$S 196/TN.

Se calculan márgenes brutos a rendimientos promedio de 40 qq/ha de soja, 90 qq/ha de maíz y 40 qq/ha de trigo, en campos alquilados a un costo de 16 qq/ha de soja, grabando al trigo con la mitad de ese alquiler al contar con un cultivo de segunda. Los costos productivos se basan en modelos productivos para zona núcleo (sur de Santa Fe, Sudoeste de Córdoba y noreste de Bs As). Se calculan márgenes a dos distancias de puerto, considerando costo de fletes a 120 kms y 240 kms de puerto.

Puede verse que los márgenes de trigo son negativos en ambos planteos, mientras soja y maíz logran márgenes positivos, aunque magros resultados. La rentabilidad sobre margen bruto, valor calculado a través de la división entre margen bruto y costos directos (costos de implantación, comercialización y cosecha), resulta en 11 % para soja, 13 % para maíz y -16 % para trigo, en planteos a 120 kms de puerto, lo que significa que por cada dólar de costos directos el cultivo devuelve U$S 1,11 en soja, U$S 1,13 en maíz y U$S 0,84 en trigo, este último resulta en pérdidas, dicho de otra forma, la soja permite recuperar cada dólar de los costos directos, y U$S 0,11 más, el maíz U$S 0,13 más, y el trigo pierde U$S -0,16 por cada dólar.

Rangos de futuros 2025, saldos de cosecha 24/25 a preciar y márgenes potenciales

Los precios futuros de soja, maíz y trigo, para el saldo de la cosecha 24/25 aún sin precio, más de 30 millones de toneladas de soja, 32 de maíz y 5 de trigo, pueden verse cada día a través de la plataforma A3-MatbaRofex. El precio promedio de estos futuros, posiciones julio y septiembre 2025 para los tres cultivos, a las que se agrega noviembre 2025 para soja y diciembre 2025 para maíz, al cierre del 15 de julio 2025, resultan en U$S 274,6/TN para soja, U$S 175,5/TN para maíz y U$S 200/TN para trigo. La evolución de estos mercados permitirá mejores precios si es alcista y lo contrario si es bajista, y si los precios avanzan en forma lateral, sin cambios significativos durante el segundo semestre del año, habrá que calcular que márgenes ofrecen para el volumen de granos que requieran ser liquidados en estos meses.

En el cuadro se observan los márgenes potenciales a obtener a estos precios futuros, con la misma matriz de costos que en el calculo anterior. Los resultados para soja no varían prácticamente de los obtenidos hasta ahora, dando magros márgenes tanto a 120 kms de puerto como a 240 kms, lo que significa que el negocio de soja, poniendo este planteo como ejemplo, ofrecerá ajustados pero positivos márgenes brutos, lo que a la hora de afrontar los compromisos de los costos totales podría no ser suficiente y resultar en rentabilidades negativas aún en zonas cercanas a puerto. Los resultados de maíz empeoran por la gran baja de precios locales, y esto podría generar menos oferta de parte de los productores, hasta no lograr mejoras. El trigo, por último, con solo 27 % de la cosecha a comercializar, se hace levemente menos negativo, aunque sigue dando números en rojo, lo que solo podría ser compensado con un buen cultivo de segunda.

Conclusiones:

Los márgenes 24/25 logrados hasta fines de junio 2025, no resultan en números del todo satisfactorios, ofreciendo acotados recuperos a los costos afrontados, y en trigo números negativos. La gestión comercial de los volúmenes aún no preciados, no será fácil ante un mercado global lateral bajista y un contexto local donde la matriz impositiva agrega presión bajista. Es fundamental conocer los precios promedios logrados hasta ahora y los precios objetivos para lograr rentabilidad. El desafío es gestionar decisiones comerciales según los precios objetivos de cada cultivo, administrando proporciones a comercializar, desde el grano que logre precios más cercanos a dicho precio, y coberturas con flexibilidad alcista para proporciones de granos con precios más alejados de los precios objetivos, pero con riesgo de más bajas en el corto y mediano plazo.

Los rendimientos y precios de la 24/25 ofrecen márgenes de maniobrabilidad muy acotados, conocer las herramientas comerciales tranquera afuera, así como los números tranquera adentro es lo que permitirá tomar decisiones más acertadas para elevar el precio promedio alcanzado y mejorar los márgenes de esta difícil campaña.

Marianela De Emilio; Ing. Agr. Msc. Agro negocios