Por Mónica Ortolani



Con más de 20 años transitando el camino en la agricultura y la agroindustria, he aprendido que la rentabilidad no es sólo cuestión de precios o resultados positivos en la campaña, sino de estrategias inteligentes y sostenibles a largo plazo. Es un proceso de continuo de aprendizaje, y adaptabilidad a contextos geopolíticos y locales en constante cambio.

En esta columna comparto tres ejes sobre los cuales podemos ir alternando decisiones para hacer más rentable y sostenible al campo, basadas en vivencias reales de clientes con los que trabajo.

Alrededor del 75% de la inversión que se clava en la tierra, se realiza con financiamiento de terceros, siendo el 50% de origen comercial. Generalmente los vencimientos, se pactan en momentos de la cosecha de los granos, con costos de logística más elevados y precios en la curva de pisos.

Mi sugerencia es que busques o propongas otras alternativas en la compra de insumos que te den más libertad, flexibilidad, y te aporten una mejor relación insumo/producto, y comiences a hacer girar una nueva rueda en tus negocios agrícolas.

En definitiva lo que importa, es el diferencial de tasas que te permita vender la menor cantidad de granos posible, para cumplir con tus obligaciones financieras.

Si comparamos las tasas nominales implícitas de dólar futuro y de granos, observamos que las posiciones resaltadas en verde, son beneficiosas en comparación con la devaluación esperada.



En base a Cotizaciones A3 Mercados 11-6-2025

Por citar un ejemplo, suponiendo estás comprando insumos para trigo, con algún convenio a tasa “0” en dólares, o al 21%-31% en pesos con vencimiento noviembre/diciembre, convendría planificar comercializar soja cerrando precio, que te rinde el 41% y no pagar con trigo donde saldrías hecho.

Aún si compraste y financiaste tus insumos o inversiones con tarjeta, o cheques, deberás vender granos para honrarlos, de allí que te invito a que analices vencimientos, y cierres precios, o coberturas que te permitan una diferencial de tasas positivas.



El dilema del productor ¿fijo o no fijo precio? ¿Cuáles son las ventajas y los riesgos de ambas decisiones?

Si fijás precio (bien con un forward directo o el mercado de futuros) le das previsibilidad a tus resultados y tus flujos de fondos. La desventaja, es que quedás anestesiado en ese precio.

Sin embargo, contás con herramientas que te permiten capturar futuras alzas como las opciones sobre futuros call.

Si no fijás precio, quedás abierto a la suba, pero no te asegurás precios. Por lo tanto, si baja su cotización al momento del vencimiento, deberás entregar más quintales, como te está pasando en esta campaña.

Vamos con un ejemplo concreto. Al momento que compraste los insumos de soja, con vencimiento primeros días de junio, la soja mayo/25 cotizaba U$s 286. Si no se fijó precios hoy a U$s 274, por cada U$s 100.000 tendrás que sacar de tu bolsillo $ 5,2M respecto a si hubieses fijado.



Las cotizaciones futuras, así como sus coberturas, te dan una brújula y herramientas para poder sacarle más jugo a la variable precio.