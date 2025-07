Los mercados, donde se encuentra la oferta y la demanda para acordar un precio, se mueven en función de múltiples factores que causan mayor o menor variación de precios en el corto, mediano y largo plazo. Medir esta variabilidad de precios, es decir, cuanto y que tan rápido cambian los precios de un bien es lo que se conoce como volatilidad. Cuando se dice que un mercado tiene alta volatilidad, se refiere a que tiene grandes cambios de precios en cortos períodos de tiempo, tanto al alza como a la baja. Conocer la volatilidad de un mercado permite inferir el riesgo de pérdidas por invertir en dicho mercado, así, un mercado con alta volatilidad es un mercado que ofrece oportunidad de ganancias, pero también alto riesgo de pérdidas, lo que debe ser tenido en cuenta a la hora de gestionar inversiones y coberturas. Comprender la volatilidad del mercado de granos y los mercados asociados a estos amplía el panorama para desarrollar estrategias de gestión de riesgos y alcanzar rentabilidad en las agro empresas.

Volatilidad y riesgo en Mercado de Granos

Los precios en el mercado de granos se mueven en función de la oferta, la demanda y otros factores que intervienen en ambos componentes principales, como la geopolítica, siendo el conflicto de aranceles entre Estados Unidos y otros países uno de los ejemplos más actuales para mencionar. Los mercados de granos interpretan el estado de la oferta (superficie de siembra, clima y otros factores que afectan la producción) y la demanda (crecimiento económico de los países, hábitos de consumo, etc.) y muestran cambios reales o esperados a través de variaciones de precios, que pueden ser medidas en diferentes períodos de precios a través de la volatilidad.

En el gráfico a la izquierda pude verse la evolución del precio disponible y del futuro noviembre 2025 de soja durante lo que va del 2025.



Mientras el precio disponible tuvo diferencias de precios de U$S 72/TN entre el máximo, U$S 320/TN, y el mínimo, U$S248/TN, hasta ahora alcanzados, el precio futuro noviembre 2025 tuvo una diferencia de U$S 30/TN en el mismo período de tiempo entre el máximo alcanzado, U$S 312/TN y el mínimo, U$S 282/TN. Estas variaciones de precios durante los meses que transcurrieron en el presente 2025, pueden medirse a través de la volatilidad, que muestra en porcentaje la variación de cada cotización en función de las últimas 40 rondas del mercado, o jornadas comerciales. En el gráfico de la derecha puede verse que mientras el precio de soja disponible ha fluctuado en volatilidades entre 20 % y 45 %, el precio futuro noviembre 2025 ha mostrado volatilidades entre 7 % y 15 %. Si se interpreta la volatilidad como uno de los parámetros que muestran riesgo precio, puede decirse que en el mercado disponible se atravesó mayor riesgo de pérdidas que en el mercado de futuros, ejemplificado con el futuro noviembre 25.

La pregunta a responder es como seguirá la evolución de precios del disponible, en la medida que se acerca al futuro, y que decisiones tomar según la necesidad de liquidez y de oportunidad de negocio.

Volatilidad y riesgo en tipo de cambio

Así como puede observarse la evolución del precio de soja disponible y futuro, también puede verse la cotización del tipo de cambio local, considerado a la hora de tomar decisiones comerciales en el agro. En el gráfico de la izquierda puede verse la evolución del tipo de cambio oficial mayorista y del futuro de dólar noviembre 2025 en lo que va de este año.



En el gráfico se observa que el dólar mayorista fluctuó reguladamente hasta abril, para comenzar a fluctuar con mayor flexibilidad luego de la quita del cepo cambiario. El mínimo del dólar mayorista se observa a principio de año, a $1.032/U$S, y el máximo ocurrió en las últimas jornadas, a $ 1.275/U$S, $ 243/U$S de diferencia entre ambos. El dólar futuro, sin embargo, cotizo mínimos en mayo pasado, a $ 1.225/U$S, y máximos en las últimas jornadas a $ 1.440/U$S, con $ 215/U$S entre máximo y mínimo. La volatilidad del dólar mayorista fue mínima en el primer cuatrimestre del año, 1 %, aumentando bruscamente una vez que se flexibilizo el tipo de cambio al mercado, llegando a máximos de casi 41 %. El futuro de dólar noviembre fluctuó desde valores debajo del 8 %, hasta máximos de 37 %, mostrando movimientos semejantes a los del dólar mayorista post quita de cepo cambiario.

Se observa que, a partir de julio, mes en el que las retenciones a los granos, menos el trigo, subió a los niveles de 2024, la volatilidad tanto del dólar mayorista como del futuro de dólar bajó casi tan bruscamente como había subido dos meses y medio antes. Dados los condimentos macroeconómicos que afectan el tipo de cambio, sumado al comportamiento del mercado local que demanda dólares como instrumento de resguardo de valor, puede decirse que la magnitud de volatilidad de este mercado representa el riesgo de pérdida por apostar al tipo de cambio local, que representa la apuesta por la economía local.

La pregunta a responder es cuan probable es que la volatilidad del tipo de cambio mayorista se sostenga en bajos niveles, lo que representa un sostén de ritmo devaluatorio equilibrado, y como posicionarse ante compras y ventas a realizar en el corto y mediano plazo, según estas expectativas.

Decisiones comerciales para el segundo semestre 2025

Así como se observan variaciones de precios y volatilidad de la soja disponible y una de sus posiciones futuras, puede verse lo que pasa con maíz y trigo, comparando incluso lo que se espera para la próxima campaña 25/26. Por tanto, considerando que el mercado de granos está atravesado por muchos condimentos que impactan sobre la volatilidad, y esta impacta sobre el riesgo precio, surge la necesidad de acotar el mismo, para evitar perder rentabilidad. Ver precios disponibles tan fluctuantes, y precios futuros más estables, es decir menos volátiles, debe sumarse a la diferencia de valor y el tiempo entre ambos precios, para considerar el costo beneficio de no tomar decisiones de cobertura con futuros hoy, suponiendo que los precios disponibles se igualarán al futuro o subirán de valor, o por el contrario, suponer que la volatilidad del disponible podría anticipar bajas futuras, tomando posición a través de coberturas de futuros y/u opciones agrícolas para reducir riesgo precio.

Por último, tomar coberturas de precios futuros de granos debe analizarse junto al tipo de cambio futuro, para disminuir el riesgo de perder poder adquisitivo de dichas liquidaciones ante cambios de escenario. No cubrir el tipo de cambio en el futuro de dólar deja las liquidaciones expuestas a una baja del tipo de cambio, en caso que la volatilidad siga disminuyendo, mientras cubrir el tipo de cambio asume el riesgo de que los futuros de dólar suban por encima del precio futuro actual y quedar vendido a un tipo de cambio bajo.

Conclusiones:

Los mercados de futuros ofrecen herramientas de gestión de riesgo de pérdida de precio. Estas herramientas tienen mayor razón de ser ante mercados de alta volatilidad, ya que ponen límite a las bajas, aunque también limitan la oportunidad de tomar subas en caso que hubieran. Tema que seguiremos ampliando las próximas semanas.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios