En esta columna, a partir de indicadores concretos, reflexionamos sobre qué tanta libertad se atreve a ejercer el campo en su gestión comercial y financiera. Además, exploramos caminos que les permitirán desplegarla con mayor firmeza y seguridad.

Partamos de tres indicadores claves, e interpretemos qué nos murmuran.

1) Toneladas sin fijar precio:

De acuerdo al siguiente cuadro, de la campaña 2024/25 se encuentran sin fijar precio el 62% de la producción de soja, el 68% del maíz y el 34% del trigo (31, 32 y casi 7 millones de toneladas respectivamente)

En tanto del trigo campaña 2025/26, se han comercializado con precio casi 4,5 M tn, alrededor del 20%, restando cerrar precio, por el 80% de producción estimada.



87 millones de toneladas, 63% de la producción, se encuentra sin protección de precio.

2) Estructura de financiamiento





Cada 100 U$s que el campo necesita para la siembra y sus labores, 30 U$s los aporta el productor con fondos propios, 51 U$s la cadena comercial, 15 U$s los bancos y 4 U$s el mercado de capitales.

Así, cada productor tiene que salir a buscar U$s 7 de cada U$s 10 que necesita invertir.

Hoy las tasas de los bancos tanto en dólares (alrededor el 8%) y en pesos, cercanas al 50/60% efectivo, hacen prácticamente inviable los negocios, exceptuándose algunos convenios especiales que pueden amortiguarla, aunque a costa de la cadena comercial.

Como contracara, la cadena comercial, si bien se consolida como el pilar fundamental en el que se apoya cada campaña, se constituye en el eslabón más vulnerable a las variables que afectan la rentabilidad agropecuaria, requiriendo una adecuada gestión comercial y crediticia cuidando el negocio mutuo. Desde diciembre del año pasado la lista de casos en default de la cadena comercial se vienen multiplicando.

3) El costo argento

Como frutilla al postre, los productores argentinos tienen su castigo por el lado de los precios de sus granos por el efecto de las retenciones. Excepto en trigo y cebada al 9,5%, volvieron a sus valores originales del 33% para la soja, un 12% para maíz y un 7% para girasol.

Además, un completo informe del IERAL muestra cómo el costo de los insumos, fletes y maquinarias, para nuestros productores argentinos se encuentran por encima de sus pares competidores.



De acuerdo al informe de Junio de Fundación FADA, la presión fiscal total del estado sobre la renta agrícola alcanza en promedio al 63,6%, llegando al trigo en un 78%, y en provincia de Santa Fe al 58,6%.

Uniendo los puntos

Entrelazando el análisis de estos indicadores, vemos entre los productores argentinos que:

Más del 60% de lo ya cosechado y sembrado se encuentra sin protección de precio.

El total de sus ingresos brutos sufren una quita entre un 33% y 9,5% por efecto retenciones.

Sus costos de insumos, fletes y fierros son superiores a los de sus competidores.

El 70% de los costos necesarios para producirlos, dependen de capitales de terceros,

El 72% de dicho financiamiento depende de la cadena comercial.

Ante estos números cabe preguntarnos como sector:

¿Qué tan “independientes” estamos siendo a la hora de defender y gestionar nuestros negocios?

Explorando caminos

¿Qué acciones te permitirían apropiarte de tu libertad a la hora de conducir tu gestión comercial y financiera?

A modo se lluvia de ideas que irás nutriendo con tu propia creatividad y experiencia, comparto algunos caminos posibles.

Para proteger tus ingresos

Seguir una estrategia de porcentajes de cobertura en las diferentes etapas del cultivo (siembra, floración y cosecha) tomadas en base a tus propios precios de indiferencia , márgenes objetivos, y flujos de fondos.

en las diferentes etapas del cultivo (siembra, floración y cosecha) , márgenes objetivos, y flujos de fondos. Hacer más paradas en el viaje de tu estrategia comercial, para obtener mejores promedios . La incertidumbre y volatilidad cada vez dependen menos de tu pedacito de cielo y más de la geopolítica internacional o un twit de Donald Trump.

en el viaje de tu estrategia comercial, . La incertidumbre y volatilidad cada vez dependen menos de tu pedacito de cielo y más de la geopolítica internacional o un twit de Donald Trump. Capacitarte, diversificar y experimentar la utilización de coberturas en los mercados a término , donde no comprometés físico, y protegés a tus precios, ingresos y márgenes.

diversificar y experimentar la , donde no comprometés físico, y protegés a tus precios, ingresos y márgenes. Presupuestar costos de primas de coberturas de riesgo precio , como lo hacés con otros riesgos como el climático o accidentes.

costos de primas de , como lo hacés con otros riesgos como el climático o accidentes. Hoy ¿está claro?



Poner el quién, cuándo y cómo al qué.

Para diversificar y disminuir costos de endeudamiento

Diversificar tus vencimientos haciéndolos coincidir con períodos donde los granos estadísticamente alcanzan mejores cotizaciones.

haciéndolos coincidir con períodos donde los granos estadísticamente alcanzan mejores cotizaciones. Si sólo U$s 4 cada 100 son aportados por el mercado de capitales , hay un gran camino por recorrer y experimentar.

, hay un gran camino por recorrer y Calificar en una sociedad de garantía recíproca te permite financiarte por el segmento avalado reduciendo tus costos de financiamiento y facilitando el ingreso al crédito.

te permite financiarte por el segmento avalado y facilitando el ingreso al crédito. Cauciones, cheques y pagarés bursátiles te permiten adaptarlos a tus propios flujos además de ser una herramienta online, ágil, transparente, y federal.

bursátiles te permiten adaptarlos a tus propios flujos además de ser una herramienta online, ágil, transparente, y federal. Aprovechar convenios de campaña para amortiguar tasa

Decidir más sobre las relaciones insumo producto , además del precio. Muchas veces una operación contado es más conveniente aún, cuando la tasa es atractiva.

Para defender los márgenes de la voracidad fiscal

Ser un buen conductor por los senderos anteriores, no es suficiente ante la voracidad fiscal que se lleva ingresos en forma directa, restando competitividad internacional a la principal usina de dólares.

Atreverse a ponerle el cuerpo, alma e inversión para obtener una mayor representatividad legislativa del sector que provee U$s 9 cada 10 genuinos para el resto de la economía, es imprescindible.

Los costos de no participar, profesionalizar y no desarrollar un adecuado poder de negociación con los gobiernos, nos han hecho ser parte del menú. Debemos estar sentados en la mesa de negociación.

Reflexión final

Espero que estos indicadores y caminos te motiven a ejercer tu libertad de gestión comercial, financiera y sectorial.

¿De quién depende? ¿Qué otras acciones se te ocurren y te proponés desplegar?

Como aquellos hombres y mujeres de 1816, sigamos manteniendo vivo nuestro fuego sagrado y nuestra libertad de elegir los caminos que nos conduzcan a un mejor destino.

Fuente: AireAgro

Mónica Ortolani

Mónica Ortolani lleva en la sangre el campo de su Bigand natal. Desde hace más de 25 años brinda conferencias, capacitaciones y consultorías en estrategias de financieras y comercialización granaria, además del desarrollo de los equipos en empresas, el agro. Creadora de los Agrodibus ® como herramienta visual en sus formaciones y contenidos, que escribe en diferentes medios del país. Docente de alma, contadora y coach de profesión.