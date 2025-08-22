Vehículo quedó encajado al girar en Ruta 178 y Calle 11

Incendio de pastizales alteró el tránsito en Ruta 91 y Autopista
El incendio, que generó una densa columna de humo, obligó a cortar la Ruta 91 y a desplegar operativos de seguridad en la Autopista N9-Rosario-Córdoba.
Bomberos Voluntarios de Las Parejas asistieron anoche a un automóvil que quedó atrapado en una maniobra. No hubo daños ni personas lesionadas.Bomberos22 de agosto de 2025Las Rosas Digital
Pasadas las 21:00 horas del jueves, Bomberos Voluntarios de Las Parejas fueron alertados por un despacho de la Central de Operaciones Local (COLP) por un vehículo que había quedado encajado al realizar un giro en la intersección de Ruta 178 y calle 11.
Al lugar acudió una dotación que trabajó para estabilizar el automóvil y posteriormente retirarlo en reversa, evitando daños mayores.
Afortunadamente, no se registraron roturas en el rodado ni lesiones en los ocupantes, quienes se encontraban en buen estado.
Fuente: Contacto FM
Dos automós se salieron de la calzada por aquaplaning en la autopista Rosario-Córdoba cerca de Cañada de Gómez. No hubo heridos.
Una maestra oriunda de Barrancas resultó herida este viernes por la mañana tras protagonizar un fuerte choque frontal. Fue hospitalizada.
Una sucesión de siniestros viales en jurisdicción de Cañada de Gómez generó demoras y activó a los servicios de emergencia este miércoles por la noche.
Un colectivo de la empresa Güemes se incendió en su parte trasera este martes por la noche en la Ruta Nacional 34, en el tramo entre Cañada Rosquín y Casas. A pesar de las grandes llamas, no se reportaron heridos.
Un Volkswagen Trend quedó totalmente calcinado entre Las Rosas y Bouquet; el conductor logró escapar a tiempo.
Una camioneta tumbó en solitario en la madrugada del domingo a la altura del kilómetro 91 de la Ruta Nacional 34, cerca de San Genaro, resultando heridas dos personas.
Invitan a la comunidad a sumarse a este acto solidario que salva vidas.
La comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial emitió despachos sobre distintos temas, pero el debate terminó en tensión. El próximo jueves retomarán el trabajo con cláusulas transitorias.
Se llevó a cabo la apertura de sobres de licitación para una obra de infraestructura eléctrica clave, que contempla la construcción de una nueva línea de 5,4 kilómetros destinada a abastecer a la localidad de Montes de Oca.
Van presentándose los dictámenes de la Convención Constituyente. El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, denuncia el mal uso de fondos provinciales lo que paraliza obras clave para su municipio.