Vehículo quedó encajado al girar en Ruta 178 y Calle 11

Bomberos Voluntarios de Las Parejas asistieron anoche a un automóvil que quedó atrapado en una maniobra. No hubo daños ni personas lesionadas.

22 de agosto de 2025
Pasadas las 21:00 horas del jueves, Bomberos Voluntarios de Las Parejas fueron alertados por un despacho de la Central de Operaciones Local (COLP) por un vehículo que había quedado encajado al realizar un giro en la intersección de Ruta 178 y calle 11.

Al lugar acudió una dotación que trabajó para estabilizar el automóvil y posteriormente retirarlo en reversa, evitando daños mayores.

Afortunadamente, no se registraron roturas en el rodado ni lesiones en los ocupantes, quienes se encontraban en buen estado.

Fuente: Contacto FM

