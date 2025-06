Para completar el informe de la semana pasada, importa considerar la matriz de costos de producción del girasol, los márgenes brutos potenciales y aspectos claves en su comercialización, estos últimos muchas veces permiten pasar de márgenes ajustados a márgenes que ofrecen rentabilidad. Disponer de información estratégica de un cultivo que para muchos productores es nuevo, abre la puerta para diversificar las alternativas de verano con esta oleaginosa en ambientes de buena productividad.

Costos y márgenes 25/26

Se considera un modelo tecnológico para lograr rendimientos de 30 qq/ha de girasol en zona núcleo, suponiendo precios disponibles en torno a U$S 330/TN. Medido en qq de girasol por hectárea, puede decirse que los costos directos, incluyendo un alquiler de 14 quintales de soja por hectárea, ascienden da 29,5 quintales de girasol por hectárea, lo que deja un margen muy limitado para obtener ganancias según los rendimientos potenciales propuestos.

Fuente: Elaboración propia en base a tecnología para zona núcleo

En el gráfico se observa el protagonismo del costo de alquiler para lotes de buena aptitud agrícola. Esto explica el porque normalmente se asigna a girasol lotes de inferior calidad, con menor costo de alquiler. Sin embargo, dado el éxito productivo de muchas zonas la campaña pasada, se está analizando de cerca la posibilidad de destinar lotes de soja a la siembra de girasol.

Mientras el alquiler representa más de 12 qq/ha de girasol, los costos de implantación resultan en 11,6 qq/ha. Dentro de los costos de implantación, los fertilizantes y las semillas son los que se llevan más de la mitad, siendo 3,8 qq/ha de fertilizantes y 3 qq/ha de semilla. La comercialización y cosecha resultan, a rendimientos de 30 qq/ha, en 3 qq/ha de comercialización y 2,7 qq/ha de cosecha.

Con estos costos para campo alquilado se logra apenas U$S 14/ha de margen bruto, y resulta en una rentabilidad del 1% sobre el margen bruto, muy delgado para considerar, dado que está casi en línea con precios de indiferencia, U$S 325/TN con rendimientos potenciales de 30 qq/ha, al igual que los rendimientos de indiferencia de 29,5 qq/ha ante precios de venta de U$S 330/TN.

En el siguiente cuadro pueden verse los márgenes resultantes de un simulador que muestra la sensibilidad del margen ante cambios de precios y rendimientos para campos alquilados. Se observa que para lograr márgenes superiores a U$S 100/ha con esta matriz de costos, se requiere de rendimientos en torno a 35 qq/ha, y precios por encima de U$S 320/TN. Con esos números la rentabilidad podría elevarse por encima del 10% en dólares.

La calidad importa – materia grasa:

Los cálculos realizados más arriba no consideran la posibilidad de obtener bonificación sobre el precio de venta por contenido de materia grasa, que, de acuerdo al estándar de calidad, bonifica y rebaja 2% sobre o por debajo del precio de venta por cada punto porcentual por encima o debajo de 42 %. Dado que contenidos de materia grasa de 47 % son muy posibles de lograr, llegando a 60 % en buenos ambientes productivos, puede decirse que lograr una bonificación del 10 % es muy probable, así como llegar a techos del 18 %.

Por tanto, ante un precio base de U$S 330/TN, rendimientos de 30 qq/ha, al margen bruto de U$S 14/ha podría agregarse una bonificación del 10%, que representa U$S +33/TN por encima del precio base, y resultar en márgenes de U$S 113/ha, alcanzando rentas de 11,6 % en dólares sobre margen bruto, valor que alienta a sostener al girasol como una alternativa viable para la rotación de cultivos de verano.

Información estratégica para disminuir riesgo productivo

Dado que girasol es un cultivo que retomo el interés de muchos productores las últimas campañas ante el incentivo de precios, es relevante disponer de información estratégica en torno a las variables que impactan sobre la productividad y calidad de este cultivo, a fin de fortalecer la toma de decisiones a la hora de destinar lotes para girasol y necesitar eficiencia productiva desde la elección de la semilla, fertilización, hasta su comercialización.

En los siguientes links:

https://repositorio.inta.gob.ar/handle/20.500.12123/22658;

y https://www.argentina.gob.ar/noticias/ensayo-comparativo-de-girasol-en-el-sitio-los-molinos-santa-fe,

se puede acceder a dos informes de ensayos comparativos de rendimientos de girasol 24/25, uno de INTA Manfredi en Córdoba, y otro de INTA Santa Fe, donde se muestran rendimiento y calidad de diferentes materiales comerciales y pre comerciales, así como la tecnología aplicada a dichos ensayos y condiciones ambientales que permitieron esos resultados.

Conclusiones: El girasol es una alternativa rentable para sumar a los cultivos de verano, gestionar los costos productivos tomando buenas decisiones tecnológicas, resultará en rendimientos y precios suficientes para una campaña 25/26 exitosa.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios