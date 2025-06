El mercado global de oleaginosas está en franca expansión, sumando toneladas de producción, molienda y exportación cada año. Considerando que Argentina destina más del 70% de la superficie agrícola a la siembra de oleaginosas de verano, soja y girasol, con destino principalmente exportador, es relevante analizar las proyecciones globales 25/26, así como enfocar de cerca el cultivo de girasol, que viene recuperando hectáreas los últimos años, ampliando las alternativas productivas y comerciales en la rotación del centro agrícola del país.

Producción y molienda mundial de oleaginosas - proyecciones 25/26

Del total de oleaginosas producidas en el mundo, la soja ocupa el primer lugar, con más del 60%, mientras colza, girasol, maní y algodón ocupan el 2°, 3°, 4° y 5° lugar respectivamente, con 13%, 8%, 7% y 6% del volumen global de oleaginosas. El gráfico muestra la proporción de estos cultivos, según la última proyección productiva 25/26 del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).



Fuente: Elaboración propia en base a USDA – 12/06/2025.

La producción mundial de oleaginosas proyecta crecer 15 millones de toneladas en la campaña 25/26, lo que representa 2,2% más que el volumen producido en la 24/25. Cuando de molienda se habla, las proyecciones muestran un aumento 25/26 de más de 19 MM TN, 3,4% más que en la 24/25. Los cultivos que más aportarían a este crecimiento de producción y molienda son primeramente soja, con 40% del protagonismo del crecimiento total productivo y 70% del crecimiento total de molienda, girasol con 28% del crecimiento productivo y 21% del crecimiento de la molienda, y colza, con 30% del crecimiento productivo y 7% de molienda. El resto de oleaginosas no muestra grandes cambios respecto a la campaña 24/25, sosteniendo niveles muy similares tanto en producción como en molienda entre ambas campañas.



Fuente: Elaboración propia en base a USDA – 12/06/2025.

Argentina en el mercado mundial de girasol

De las más de 56 MM TN de girasol que proyectan producirse en la campaña 25/26, 7,6% serían cultivadas en Argentina. El 99% del volumen producido es procesado por la industria aceitera, siendo destinados dos tercios de este aceite a la exportación y un tercio al consumo local de aceite de girasol, similar proporción para exportación y consumo de harina de girasol. Cabe destacar que Argentina es el 4° mayor consumidor de aceite de girasol después de la Unión Europea, Rusia y Turquía.

En términos de volumen, Argentina aporta más del 7% de la harina de girasol y casi 8% del aceite de girasol producidos en el mundo, y cuando se observa el volumen de harina y aceite de girasol exportado, Argentina tiene un protagonismo de casi 12% de la exportación de harina y 8,4% de la exportación de aceite de girasol del mundo. Considerando que Rusia y Ucrania lideran el mercado exportador de aceite y harina de girasol, y que los principales clientes que Argentina tiene para estos productos se ubican en Europa, Asia y África, es importante considerar variables de competitividad logística y de moneda, para sostener y desarrollar este mercado exportador, dada la cercanía de los países del Mar Negro a los principales importadores de girasol y subproductos del mundo.

Girasol en Argentina

La superficie que Argentina destina a Girasol sufrió fuerte retroceso junto al avance de la soja, aunque en las últimas campañas ha recuperado área, volviendo a mostrarse en muchas zonas del centro del país donde parecía un cultivo olvidado. De los principales cuatro cultivos de verano, el girasol ocupó en la pasada 24/25 más de 7% del área sembrada, siendo más del 64% destinado a soja, 25% a maíz y 3,5% a sorgo. Fue, por tanto, el tercer cultivo más sembrado en la campaña pasada, acercándose el volumen de cosecha al récord de 5 MM TN para las últimas dos décadas en la 22/23. Las proyecciones del USDA para la campaña 25/26 muestran un aumento de la producción y consumo mundial de girasol de 4 MM TN, mientras Argentina disminuiría su producción de 4,7 a 4,3 MM TN.

En cuanto a los precios locales que ha mostrado Argentina para el girasol los últimos 18 meses, puede verse en el gráfico fluctuaciones desde pisos de U$S 270/TN el primer semestre del 2024 a techos de U$S 390/TN hacia fin de ese año, para recorrer una franja de precios entre U$S 290 y 350/TN durante lo que va de 2025. Los precios internacionales han escalado las últimas jornadas, ante el conflicto bélico entre Israel e Irán, por lo que el corto plazo muestra expectativas de sostén de precios altos para la futura 25/26.



Fuente: Elaboración propia en base a BCR

Fuente: Kaack Terminhandel GmbH.

Conclusiones:

El mercado mundial de girasol no es el más importante en el mercado de oleaginosos, pero viene creciendo sostenidamente acompañado de precios que alientan a la producción local de girasol. Los precios locales de la campaña pasada superaron las expectativas, y hoy muestran nuevo tono alcista. Vale la pena avanzar en el análisis de este mercado, así como en la gestión local de costos, lo que seguirá desarrollándose en el informe de la semana que viene.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios