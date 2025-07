Javier Meyer: opiniones y críticas en el inicio de la reforma Constitucional

En el inicio de la sesión de la Asamblea Constituyente en Santa Fe, Javier Meyer destacó algunas cuestiones como "la falta de cumplimiento en el horario de iniciación", y un incidente lamentable en el hecho que la convencional Alejandro Olivera sufriera un accidente cerebrovascular (ECV) por lo cual debió ser internada.



Volvió a expresar sus condicionamientos a este proceso institucional de reforma de la Constitución de Santa Fe, así como sus posiciones ya reiteradas sobre la modificación de la Ley superior que es el texto constitucional.

Cuestionamientos a la negociación interna del reglamento

Durante una entrevista emitida por Renacer Regional FM, el intendente de Las Rosas y convencional constituyente por La Libertad Avanza, Javier Meyer, expresó severas críticas al proceso de reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. En diálogo con el periodista Pablo Amadei, Meyer cuestionó las formas en las que se adoptaron decisiones clave durante los llamados “cuartos intermedios”, espacios reservados a jefes de bloque.

“En los cuartos intermedios los presidentes de bloque realizan la tarea parlamentaria… se reúnen y discuten las cuestiones que se pusieron sobre el tapete en cuanto al reglamento”, explicó. Uno de los principales rechazos de su bancada fue la elección del presidente de la asamblea con voto doble, medida que calificaron como antidemocrática.

Sin embargo, el eje de mayor disputa fue el mecanismo de votación para los artículos propuestos en la reforma. Meyer explicó que su bloque propuso que cada modificación constitucional fuera aprobada por mayoría agravada (dos tercios del cuerpo), una fórmula que, según él, garantiza mayor debate y consenso. “El oficialismo, con la ayuda del justicialismo, votaron por una mayoría simple" que puede lograrse con la mitad del quorum "… o sea con una minoría absoluta”, criticó.

Mayoría simple, legitimidad y reforma constitucional



El periodista Amadei ilustró el impacto práctico de esta mayoría: “con 69 convencionales, se necesitan 36 para quórum, y si solo estuvieran esos presentes una mayoría sería apenas 18 votos”.

Meyer respondió: “Con 18 personas hoy podés cambiar un artículo de la constitución, una locura”. Esta situación, afirmó, compromete la legitimidad del proceso: “18 de 69 no representan una cifra significativa o representativa”.

El convencional también denunció que el proyecto original fue impulsado sin la participación del Poder Judicial, un hecho que, según dijo, “proscribió al Poder Judicial” y constituye una “inconstitucionalidad flagrante”. Además, criticó que solo el 50 % del electorado participó en las elecciones constituyentes, lo cual, a su juicio, resta respaldo popular al proceso.

Falta de información y motivaciones políticas

Meyer aseguró que el gobierno provincial no brindó la suficiente publicidad ni exposición sobre los temas a tratar, lo cual profundizó el bajo interés social. “Se habló siempre de la política. La ciudadanía lo que quiere es que le bajen los impuestos, servicios accesibles, buena educación, seguridad y salud provincial”, sentenció.

Desde su perspectiva, la reforma esconde motivaciones partidarias como la posibilidad de una reelección del gobernador y no se enfoca en los temas prioritarios de la ciudadanía. “Estamos adaptando la Constitución a la degradación a la que estamos sometidos, a la corrupción y a la falta de justicia”, afirmó con preocupación.

Participación de La Libertad Avanza en las comisiones

Ante la pregunta sobre el funcionamiento de las comisiones, Meyer detalló que la designación de sus integrantes se hace por consenso parlamentario. Su bloque, indicó, contará con dos integrantes en cuatro comisiones y uno en otra. En todas los demás convencionales podrán participar como oyentes y opinar, pero sólo tendrán voto en aquellas donde tienen representación.

Las comisiones contarán entre 3 y 15 participantes y se emitirán dictámenes de mayoría y de minoría. Meyer criticó la distribución: “Todo viene diagramado directamente del Ejecutivo. No es que se pueda negociar, te lo imponen”.



Aun así, el convencional señaló que en la asamblea, cualquier convencional puede intervenir en el debate, más allá de su participación o no en las comisiones.

«Una reforma vendida como progresista»

El Intendente de Las Rosas se mostró escéptico frente al relato oficial sobre el carácter “progresista” de la reforma. A su entender, se trata de una estrategia discursiva que encubre intereses estructurales: “Está enfocada en la reelección. No se tocó la Cámara de Senadores ni sus privilegios”.

Denunció que tanto el Senado como Diputados manejan fondos públicos sin controles suficientes: “Hoy uno estando adentro empieza a ver el olor que hay ahí”.

Desde su experiencia como intendente, Meyer expresó decepción por el contraste entre su gestión local y lo que observa en el ámbito constituyente: “Peleo todos los días para que esto sea cada vez más transparente… y veo mucha irresponsabilidad, mucha informalidad y manejos de recursos preocupantes”.

Continuidad institucional y agenda inmediata

En relación al cronograma institucional, Meyer informó que esta misma tarde su bloque se reuniría para definir la distribución en comisiones.



El día siguiente, miércoles 16 a las 11 de la mañana, se realizaría la reunión parlamentaria de jefes de bloque y al mediodía comenzaría la asamblea. Allí se votaría la participación formal de cada bloque en las comisiones, que empezarían a funcionar inmediatamente.

Advirtió que el proceso ya está preestablecido: “Esto viene diagramado del Ejecutivo. Todo lo que viene con un reglamento te lo imponen”. E insistió en que la reforma constitucional no admite errores: “Cuando dejemos algo escrito que nos perjudique, es un perjuicio que podemos arrastrar décadas”.

Derechos, deberes y sostenibilidad del estado

El convencional abordó el concepto de derechos desde una óptica económica: “Cuando uno da un derecho...tiene una carga económica que alguien debe sostener después, que sale de gente que está perdiendo su tiempo, su dinero, está perdiendo de su jubilación, que le están aumentando el agua, que le están aumentando la luz.”.

Llamó a equilibrar los derechos con las obligaciones ciudadanas: “La Constitución debe enfocarse a nuestras obligaciones… y los derechos son el beneficio de cumplir ese pacto social”.

Insistió en que sin una gestión transparente y austera no hay reforma posible: “Hoy tenemos que hacer funcionar el Estado. No estoy a favor de esta reforma, pero sí de terminar con la corrupción en el Estado. Con eso basta para tener ciudades, provincias y un país maravilloso”.

Recordó su experiencia en Las Rosas: “No era una cuestión de normas, era cuestión de tomar decisiones… pasa que en política hay mucha opinión y poca mano de obra”.

Heterogeneidad dentro del bloque y principios comunes

Consultado sobre la unidad del bloque de La Libertad Avanza, Meyer admitió que existen diferencias: “Todos tenemos una visión distinta, no tanto por ideología sino por edad y experiencia”.

Destacó que lo central es la moral pública: “La base de una experiencia es tener primero una buena moral para ver la política y lo público”.

Más allá de las diferencias, afirmó que el bloque coincide en tres principios fundamentales: protección de la propiedad privada, reducción del gasto público y honorabilidad en los cargos.

Colaboración parcial con el oficialismo

En el cierre de la entrevista, Meyer comentó su relación con otros sectores: “Con Pullaro tengo una charla totalmente normal. Ayer me preguntó por qué no aplaudí”.



Aclaró que no rechaza todo lo que venga del oficialismo, pero que necesita dar su punto de vista cuando lo considera necesario. “Hay dos métodos: uno es agrandar el Estado, que nos hace caro vivir. El otro es achicar el Estado, optimizar recursos… y eso funciona sin endeudarnos”. Concluyó que ese debería ser el objetivo de la provincia y también del país.

Fuente: Renacer Regional Multimedios - Periodista: Pablo Amadeí