Mercado de granos: Amenazas y oportunidades

Clima estadounidense, geopolítica, monedas, fondos de inversión, mercadería disponible y coberturas a

futuro, grandes temas que generan un panorama internacional amenazante durante un mes clave de

definiciones productivas, y traen mejores perspectivas a precios locales. Anclar valores que activan

decisiones para no dejar pasar oportunidades.

* Pronóstico semanal en Estados Unidos y condición de soja y maíz:

SI bien no se esperan eventos extremos negativos en USA para la semana en curso, con lluvias entre 25 y 70

mm sobre las llanuras centrales, en amplias regiones del centro productivo de USA se esperan lluvias

irregulares y continuidad de sequía, sumado a temperaturas por encima de lo normal. Esto ocurre mientras

47% del maíz y 56% de la soja estadounidense están en floración, y se encuentran en condiciones buenas a

excelentes 57% del maíz y 55% de la soja, inferior a 64% del maíz y 61% de la soja en estas condiciones el

año pasado a estas fechas, pero recuperándose respecto a la semana pasada luego de algunas lluvias

recibidas. El clima y condición de cultivos sigue dando condimento alcista en el corto plazo, a definirse las

próximas dos semanas.



* Rusia no renueva su acuerdo con Ucrania para exportar granos desde zona del Mar Negro:

Este lunes, 17 de julio, expiró el acuerdo a través del que Rusia se comprometía a permitir libre exportación

de Ucrania desde puertos del Mar Negro. Ante su negativa, Ucrania pretendía no obedecerla, y este 18 de

julio parte del puerto de Odesa, una de las terminales más importantes, fue atacada por drones. Esto pone

en la mira la comercialización de trigo y maíz, granos en existencia en Ucrania, pero que deberán tomar otras

vías comerciales, terrestres, o esperar negociaciones para avanzar por la zona del Mar Negro. La Unión

Europea tendrá oportunidad de más oferta de cereales por vía terrestre, y otros países que recibían

mercadería desde estos puertos marinos, deberán buscar otros orígenes.



* Los fondos de inversión apuestan por harina de soja y trigo:

Los fondos de inversión siguen neutralizando sus posiciones para maíz, llegando a la zona de cero, con igual

número de contratos comprados que vendidos, cuando, durante junio permanecieron en zona de

comprados, con expectativas de subas, hoy toman ganancias y quedan en zona de neutralidad para el corto

plazo. Trigo, por el contrario, con posiciones netas vendidas los meses pasados, sin expectativas de subas,

recorta esas posiciones, y comienza a comprar, acercándose a cero, mientras soja y harina de soja, en

posiciones compradas, suma compras, con expectativas de subas en el corto plazo.



* Dólar estadounidense más competitivo:

Este mes comenzó con un Dólar estadounidense que buscó perder fuerza y ganar competitividad. Las caídas

del Dólar permiten que esta moneda se haga más barata para los países que le compran a Estados Unidos,

permitiendo, a una moneda más barata, vender a precios más altos, lo que mejora la expectativa de precios

en Chicago en el corto plazo.



* MATBA-ROFEX para el disponible y corto plazo:

Maíz y soja bajando y trigo quieto, importante ver con atención estos precios, luego del contexto

internacional, que ofrece mejores perspectivas para el corto plazo.

El disponible de soja, a $97.000/TN, en Dólares está a U$S 363/TN, valores muy alejados de U$S 400/TN. El

futuro noviembre está igual que julio, U$S 362/TN, en PESOS, al futuro noviembre 23, resulta en $

161.090/TN, 15% mensual de tasa, valores que dejan una ventaja financiera muy ajustada, al lado del 8-9%

mensual de cheques de pago diferido para traer el dinero al presente. Es necesario considerar el

rendimiento de cada tonelada liquidada a estos valores, tanto hoy como al futuro noviembre, para evitar

tomar malas decisiones. Postergar fijaciones y liquidaciones, hasta mejorar la oferta de precios en el corto

plazo.

El disponible de maíz, a $50.000/TN, en Dólares U$S 187/TN, muy lejos de U$S 200/TN, con el futuro

diciembre a U$S 183,5/TN y un equivalente en PESOS, al Dólar diciembre, a $94.502,5/TN, ofrece una tasa

del 16,5% mensual, ajustada también para avanzar en operaciones financieras con cheques u otras

herramientas que ofrezcan tasas de 8 a 9% mensual. Al igual que en soja, el rendimiento de cada tonelada

liquidada a estos precios, es muy bajo, por lo que es preferible postergar decisiones en el corto plazo.

Por último, trigo, con el disponible a $74.700/TN, en Dólares a U$S 282/TN y el futuro septiembre a U$S

274/TN, muy lejos de U$S 300/TN ambas posiciones, invitan a postergar decisiones en el corto plazo.

* MATBA-ROFEX para la 23/24:

El futuro de soja mayo 24 a U$S 333,5/TN, no tan alejado de U$S 340/TN, lleva a prestar atención en

mejoras de corto plazo, para tomar cobertura de precios hacia la nueva cosecha. Valores por encima de U$S

340/TN, marcan precios por encima de precios de indiferencia en planteos de campos alquilados a distancias

entre 100-150 kms del puerto. Considerar precios de indiferencia de cada planteo agrícola, y avanzar en

coberturas con futuros a mayo o julio 2024, en caso de leves subas de precios antes el contexto

internacional.

El futuro maíz abril y julio 24 a U$S 182 y 170/TN, podrían mejorar hacia U$S 200 y 180/TN respectivamente,

valores a considerar para cubrir la futura cosecha con contratos de futuro sin compromiso de entrega.

Trigo diciembre 23 a U$S 223,5/TN, no ofrece valores para hacer coberturas, no obstante, ante el panorama

internacional, podrían reactivarse pedidos internacionales. Valores por encima de U$S 235-240/TN son a

considerar para retomar coberturas de futuros a la nueva cosecha.



Conclusiones: El corto plazo muestra muchos movimientos internacionales, mientras el panorama local

sigue convulsionado. Anclar idea de precios, según costos y márgenes de cada empresa, para considerar

probables subas y tomar decisiones de ventas o coberturas de venta.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agro negocios