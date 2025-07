La oposición se impuso nuevamente en Las Parejas

Con un 47% de participación ciudadana, hecho similar a casi todas las localidad de Santa Fe, Las Parejas concurrió a votar concejales. La oposición del actual intendente, nucleada en "Unidos" obtuvo el 54,75% de los votos ingresando dos ediles: Damián Astegiano (que renueva) y Susana Rossini. El tercer lugar fue para Erica Molteni (del oficialista "Más para Santa Fe", que tambien prosigue), con el 34,57% de los votos. Lejos quedaron "La Libertad Avanza" (8,22%) y "Somos Vida y Libertad" (2,47%).

Triunfo opositor en Las Parejas

El ingreso de una edil de Hacemos Santa Fe al Concejo Municipal de Las Parejas es un hecho destacable. Lo explica Susana Rossini, la flamante concejal electa, con emoción ante este logro. "Es la primera vez después del año 1985 que un espacio nuevo, fuera de las estructuras tradicionales, tiene voz en el Concejo", afirmó. Enfatizó que su objetivo será "trabajar unidos para el bien común, para el bien de la gente".

La voz de los vecinos en el concejo

Rossini se mostró tranquila durante la elección, ya que el triunfo estaba "dentro de las posibilidades". La concejal, que forma parte del grupo de "Unidos" pero cuenta con el apoyo de "Hacemos Las Parejas", el cual incluye a Ezequiel De Benedetti y Claudia Giaccone, aseguró que su gestión se centrará en "estar atentos a todas las inquietudes de los vecinos, tomar notas y poder tratar de cumplir todos los objetivos".

Desinterés cívico: una preocupación creciente

Un tema que generó debate durante la jornada electoral fue la baja participación ciudadana. Apenas el 47,5% del padrón acudió a votar en Las Parejas, una cifra incluso menor que en elecciones pasadas. Rossini atribuyó esta abstención de ir a vator de la gente, a que "no están conformes con las gestiones", pero entiende que "no yendo a votar no será la manera de solucionar las cosas". Recalcó la importancia del derecho al voto en una democracia, afirmando: "tenés la opción de elegir tu candidato".

Hacemos Las Parejas: un actor clave para el futuro

El surgimiento de Hacemos Las Parejas en menos de seis meses y su rápida inserción en el Concejo Municipal demuestra la voluntad de la comunidad de elegir a la oposición ante las falencias de la actual gestión. Susana expresó su agradecimiento a todo el grupo de "Hacemos" y anunció que comenzarán a trabajar intensamente para un "activo 2026 rumbo a un 2027 que nos tendrá como protagonistas de esta ciudad".