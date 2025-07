El dilema de la reelección y el recambio político

Meyer enfatizó que la reforma no apunta a «sacar los malos elementos», sino a «diluir lo poco que funcione y meterlo en este mecanismo de "billetera mata galán", compremos las instituciones, compremos las voluntades y vamos por los recambios entre nosotros». Cuestionó quién "va a dejar su empresa para sentarse acá a tener, cuando si querés corregir el estado vas a tener los problemas que tuvimos en las Rosas, porque el estado está muy complicado". Subrayó que el cargo demanda una dedicación de "24 horas todos los días, o por lo menos de lunes a viernes", y que los límites temporales podrían desalentar a personas idóneas.

El intendente rosense criticó la imposición de cambios de gobernantes sin garantizar la idoneidad de los reemplazantes. Mencionó la posibilidad de que "te aparece de vuelta Juan Pérez o Pepito, que vienen con un sistema totalmente distinto, a llenar el municipio de empleados, arreglar con el sindicato, a que la obra pública empiece a tener otro matiz, como era antes, que la tenías que pagar adelantada para que te hagan una cuadra de pavimento, y después tampoco te la hacían". Para Meyer, esto significaría un retroceso a "la época del robo, básicamente".

Críticas a la perpetuación en el poder y la injerencia sindical

Si bien Meyer ha sido crítico con intendentes que se han mantenido en el poder por largos períodos , aclaró que su cuestionamiento no es personal. Su crítica se centra en los "fácticos" que se mantuvieron en el poder "porque no se presentaba a nadie, y cuando se presentaba a uno lo compraban, se bajaba, venía otro peor para que nadie lo vote. Compraban la oposición, y ésta estaba siempre jugando para el oficialismo, era todo un mamarracho". Destacó que el sistema cambió cuando "se presentó un rival, que en ese caso fue Unidas Rosense, se terminó la joda".

El intendente también criticó la limitación a los intendentes mientras no se "limitan la mano de obra de la corrupción política, que son los sindicatos". Advirtió que un intendente que asuma en Las Rosas podría encontrarse con que "el sindicalismo, como estaba instalado acá, y gobiernan ellos". Además, lamentó que, al finalizar una gestión, se deje una carga de "40 o 50 empleados más adentro, que lo tiene que bancar la ciudadanía".

Un estado con resortes ineficaces

Para Meyer, la solución no radica en reformar la Constitución, sino en el correcto funcionamiento de los "resortes del Estado". Explicó que si existiera "un Tribunal de Cuentas que funcionara, una Justicia que funciona, y tendrías una Legislatura que también funcione, los recambios se darían solo". Sin embargo, dijo, "no funciona nada" y que "los delitos que se cometen en el Estado no se procesan".

Meyer enfatizó que la ineficacia del Estado es un problema que se replica a nivel nacional, provincial y municipal. Relató su propia experiencia en Las Rosas, donde le tomó nueve años "sacarle al pueblo el cáncer más grande que tenía, que eran los tipos que iban a sabotear, a romper, a prender fuego a basurales, a no laburar, a arruinarte la estructura".

Finalmente, Meyer calificó la reforma como un intento de "aggiornarla a un sistema narcotraficante" , mencionando la falta de combate al narcotráfico; y al manejo discrecional de recursos públicos.