Reservas, pronóstico y planificación comercial

Las reservas de granos 21/22 no son tan diferentes de los saldos existentes en años anteriores a estas fechas, la diferencia respecto a años anteriores no es la cantidad de granos en silos, sino la humedad en suelos productivos, sumado a los pronósticos de corto y mediano plazo, que nos lleva a seguir ajustando la planificación comercial de nuestros granos 21/22 y 22/23.

* Reservas en silos:

Al 23 de noviembre 2022, el saldo de granos físicos a comercializar es de 11,2 millones de toneladas de soja 21/22 y 9,2 millones de maíz 21/22, esto representa menos del 26% de soja y menos del 18% de maíz de la campaña pasada. En cuanto a trigo 22/23, sin saldo 21/22, la cosecha avanza sobre 23% de la superficie de cosecha, y acumula 2,1 millones de toneladas, según el último reporte de la Bolsa de Cereales de Bs As, y se lleva comercializado 5,8 millones de toneladas a la exportación, considerando una proyección de 12,4 millones de toneladas, el saldo a comercializar de trigo nuevo es de 6,6 millones de toneladas, es decir, algo más del 53% de lo que espera ser cosechado. Las reservas de soja y maíz no son tan diferentes a campañas anteriores, como se detalló en el informe de la semana pasada, pero es el potencial productivo de la 22/23 lo que más amenaza a las reservas futuras.

* Reservas en suelos:

Según la mesa nacional de monitoreo de sequía de fin de noviembre, se identificaron 163 millones de hectáreas en sequía en argentina, de las cuales más de 22 millones se encuentran en categoría severa. Se observan valores bajos e insuficiente de humedad de suelos, para la demanda de aquellos maíces que fueron sembrados en el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba y oeste de Entre Ríos. Las reservas de humedad en suelos son gravemente deficitarias en gran proporción del área productiva del país.

Fuente: https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/d_eda/sequia/_archivos//220000_Informes%202022/221124_Informe%20Sequ%C3%ADa%20Severa%20-%20Noviembre%202022.pdf

* Pronóstico trimestral:

El pronóstico trimestral, diciembre 2022, enero y febrero 2023, desarrollado por el Servicio meteorológico nacional, indica lluvias inferiores a la normal sobre la región del Litoral y norte de Buenos Aires, mientras para las regiones del norte, Córdoba, oeste de Santa Fe, centro-este de Buenos Aires y el oeste y sur de Patagonia se pronostican lluvias entre normal e Inferior a lo normal. Sobre La Pampa, sudoeste de Buenos Aires y este de Patagonia se pronostican lluvias normales, y en gran parte del Noroeste argentino y Cuyo se pronostican lluvias normales o superior a lo normal.

En cuanto a temperaturas, no se descarta mayor frecuencia de temperaturas máximas extremadamente altas en gran parte del país, siendo el pronóstico de temperaturas superiores a lo normal para el centro del país.

* Planificación comercial:

Frente a este panorama climático, las reservas de grano viejo pasan a ser un fondo de contingencia de diferentes niveles de pérdida de rendimiento que resulte en la 22/23. Por tanto, se insiste en administrar la comercialización del saldo 21/22 y el trigo 22/23, en función de los riesgos productivos 22/23.

Considerar los actuales precios excepcionales de trigo 22/23, U$S 338/TN, muy por encima de U$S 274/TN en Chicago, y el contexto local, que dio la posibilidad a la exportación a renegociar sus compromisos a un plazo de un año, permitiendo que los volúmenes comprados en forma anticipada puedan ser vendidos al mercado local, lo que quitara presión a los precios, una vez avance la cosecha y se ratifiquen los volúmenes proyectados, además de la presión bajista internacional.

Considerar precios de soja y maíz muy laterales en el primer trimestre del 2023, en torno a U$S 400/TN para soja y U$S 260/TN para maíz, y evitar vender mercadería vieja, que podría nivelar a la suba ante recortes en las proyecciones de cosecha 22/23. Por último, los precios de cosecha 22/23, U$S 380/TN para soja, U$S 260/TN para maíz temprano y U$S 230/TN para tardío, deben ser considerados, para cubrir pisos de venta a través de opciones PUT, evitando comprometer mercadería, pero dejando pisos altos, en caso que bajas internacionales empujen los precios a pesar de la sequía local.

La planificación comercial del saldo 21/22 y la cosecha 22/23, debe ajustarse a los precios de indiferencia en función de los potenciales de rendimientos de cada zona, según el historial de años críticos de sequía, y de los costos asumidos para la campaña. En la medida que los precios de indiferencia y los futuros actuales coincidan, hay que tomar decisiones de coberturas sobre proporciones de rendimientos estimados.

Conclusiones: Informes brindados por organismos oficiales que registran ventas diarias de granos, hablan de volúmenes de ventas de soja en las primeras jornadas de puesta en vigencia del programa Dólar soja 2, la semana pasada, por debajo de los volúmenes vendidos la primera semana de septiembre pasado, cuando se dio este tipo de cambio diferencial por primera vez. Uno de los motivos es que el precio no termina de ser tan alentador, además de llegar en un momento del año en que muchos compromisos ya habían sido saldados, pero otro motivo de gran importancia, es la necesidad de tener reservas de granos en los silos, frente a la falta de reservas de agua en suelos, lo que suena conservador, pero importante de valorar y considerar, sin dejar de lado un plan comercial, que considere los riesgos productivos junto a los precios actuales y futuros. En un momento de tanta incertidumbre, es importante sumar al resguardo de mercadería física, el resguardo de precios de ventas futuras, a través de las herramientas comerciales del mercado de granos.

Marianela De Emilio

Ing. Agr. Msc. Agronegocios