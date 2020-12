A 60 días del femicidio de Florencia, marcharán en San Jorge

Del facebook JusticiaPor Florencia:

"Justicia es también encender nuestra luz cada día... aún frente al dolor, el miedo, la desesperanza...

2 meses sin Flor.

60 días que Flor no está dibujando con sus hijas, que no está preparando un viaje a la casa de su mamá, que no va a reunirse con sus hermanos, con su hermana...con su familia.

Miles de horas de dolor, un dolor injusto para todas las personas que la amamos.

Pero injusto para ella principalmente, porque le arrebataron sus sueños, su lucha, sus ganas de estar viva, su derecho a estar viva, a elegir, a maternar… su libertad...

Sabemos que nuestra lucha es de muchas personas también.

Por eso vamos a marchar pidiendo justicia por Flor y por todas, en San Jorge, el próximo sábado 12 de diciembre a las 19.30 horas desde la plaza hacia la fiscalía.

Les esperamos. #JusticiaPorFlorencia "

