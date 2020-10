Femicidio conmociona a San Jorge

Durante la tarde de este lunes hallaron muerta a una joven en un camino rural de San Jorge que, se presume fue víctima de una violación. Si bien la información sobre el caso es muy confusa por estas horas debido a que la Justicia brindó hasta el momento pocos detalles sobre lo ocurrido se supo que el hallazgo se produjo a unos mil metros al sudeste de la ciudad más populosa del departamento San Martín.



Una de las versiones indica que una persona que salió a caminar por la zona rural (continuación de la avenida Nothebonn hacia el este) halló entre pastizales el cuerpo sin vida de una mujer mayor de edad, semidesnuda y con un fuerte golpe en la cabeza. Al lugar arribó personal de la comisaría 2ª de San Jorge quienes vallaron el camino de acceso al sector y comenzaron a investigar el presunto femicidio bajo las órdenes del fiscal Carlos Zoppegni.

Según se confirmó más tarde la joven fue identificada como María Florencia Gómez Pouillastrou, de 35 años, ex pareja del concejal en ejercicio Lisandro Schiozzi (PC), quien fue convocado para reconocer el cuerpo y prestar declaración. Florencia tenía dos hijas, una de 4 años y una de un año y medio. Era esteticista de profesión; y muy cercana al movimiento «Las Chuecas», organización feminista de la ciudad de San Jorge.

Según los primeros datos la mujer, oriunda de Carlos Pellegrini, había dejado a las niñas al cuidado de Schiozzi después del mediodía para salir a caminar con una amiga.

A última hora trascendió que hay un joven de 24 años detenido y se investiga su vinculación con el crimen.

Al conocerse la trágica noticia los vecinos y organizaciones de defensa de los derechos de la mujer se convocaron para expresar su conmoción y exigir justicia frente al Centro Cívico donde funcionan la comisaría y los tribunales locales.

La agrupación feminista «Las Chuecas» de San Jorge, publicaron unas sentidas palabras.

El comunicado

Nos arrebataron a Flor. A sus hijas, familia, amigues, todas las personas que la querían, que la conocían, que sabían de su militancia, compromiso y amor. Le robaron una compañera a los pibes y pibas del partido comunista, le arrancaron un pedazo a la militancia feminista sanjorgense. Le afanaron la vida a una mujer íntegra, comprometida, luchadora, compañera. Nos la arrebataron a todes. Este mundo es más triste sin ella, es más pobre, es más desigual.

Honrémosla alzando nuestras banderas, ardiendo este sistema capitalista y patriarcal, batallándole codo a codo, exigiéndole al Estado que nos arroja a la yuta suerte, a esta justicia machista que deja impune y sueltos a tantos violentos, abusadores y feminicidas, a nuestres legisladores que se ponen a debatir en una retórica absurda si crear o no leyes que nos amparen, que nos visibilicen, que nos igualen. Y al pueblo, a la sociedad misma, a vos, a él, a ella, a elle, todes, que nos pongamos los lentes de ver posta y comprendamos que si seguimos sosteniendo las estructuras que rechinan pero que se empecinan en seguir erigidas vamos a seguir muriendo, de a una, cada 30, 20, 10, 5, 1 hora.

Flor no está, y duele el alma, el cuerpo, la militancia, duele. Que no quede impune, que no sea una más. Tomemos los carteles que escribió, las canciones que cantó, caminemos tras los pasos de las marchas a las que fue y sigamos por ese camino. Porque ella sabía bien que si no levantamos la voz, hay oídos que no escuchan. Que tiemble la calle, porque no vamos a parar.

Como Las Chuecas no queríamos dejar de recordar que Flor fue una de las fundadoras de la agrupación, persona fundamental, que nos impulsó con su fuerza. Historia compartida, inicio, semilla. Hoy volvés a la tierra, para florecer.

“Para avivar el fuego, no me falte el aire. Mi voz sea la herramienta, cuando el trabajo sea reverdecer” (Reverdecer, Perota Chingó).