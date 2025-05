Cocaína en San Lorenzo: hallazgo de 470 kilos revela posible tráfico habitual

Justicia investiga si el hallazgo de cocaína en Vicentín es indicio de tráfico constante

El descubrimiento fortuito de 470 kilos de cocaína en un buque de bandera de las Islas Marshall, amarrado en el puerto de la cerealera Vicentin en San Lorenzo, ha llevado a los investigadores federales a sospechar de una posible actividad de tráfico de drogas habitual en la región. El cargamento, con un valor comercial superior a los seis millones de dólares, fue encontrado de manera casual por el capitán del buque, lo que para los investigadores sugiere que el tránsito de estupefacientes podría ser más común de lo que se detecta.

Este viernes, los 21 tripulantes filipinos del buque MV Ceci fueron imputados en una extensa audiencia en inglés, idioma que dominan, según fuentes judiciales. La embarcación había zarpado de Emiratos Árabes Unidos y, tras cargar pellets de girasol cerca de Rosario, tenía previsto hacer escalas en San Lorenzo, Montevideo y finalmente Ámsterdam.

Descubrimiento accidental revela sofisticación del narcotráfico

El hallazgo de la droga se produjo cuando el capitán inspeccionaba tres grandes congeladores con provisiones para la tripulación. Al revisar la cámara de carne, notó un polvo blanco que emanaba de un paquete, sospechando que se trataba de cocaína. Tras alertar al armador del buque, este se comunicó con Juan Lafontana, responsable de la Unidad de Información Financiera (UIF) Rosario, quien a su vez informó al fiscal federal Claudio Kishimoto, con jurisdicción en San Lorenzo.

Personal de Aduana y de la División Inteligencia de Prefectura abordaron el buque, confirmando la presencia de estupefacientes con la ayuda de "Cuero", un perro adiestrado. Los agentes encontraron 16 bultos grandes, envueltos en cartones reforzados e impermeabilizados con cintas, unidos con sogas. Quince de ellos contenían paquetes de cocaína enfundados en nailon, con un peso superior a los treinta kilos cada uno.

Un bulto en particular llamó la atención por contar con balizas de luces intermitentes y un dispositivo Garmin de geoposicionamiento satelital, además de chalecos salvavidas adheridos para mantenerlo a flote. Cada bulto llevaba un logo con la inscripción "your name" y el isotipo de una corona.

Según un investigador del caso, que prefirió no ser identificado, "esto no es de ninguna manera una improvisación. Hay actores que son profesionales, que tienen conocimiento del manejo de cargas y contactos con el comercio internacional de drogas". Añadió que la droga se transporta desde esta zona hacia destinos de ultramar, siendo arrojada al agua antes de llegar a puerto, lo que explicaría la sofisticación en la impermeabilización y el uso de balizas con GPS.

Detención de la tripulación y análisis de dispositivos electrónicos

El fiscal Kishimoto ordenó la detención de los 21 tripulantes y la incautación de sus teléfonos móviles, de los cuales se obtuvieron 39. Las claves de acceso fueron entregadas sin resistencia. Uno de los teléfonos, cuyo contenido aún se analiza, generó especial interés para la investigación.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien estuvo en Rosario el miércoles, declaró a la prensa que se sospecha que la droga fue ingresada al buque durante la visita de la lancha del proveedor de alimentos, empresa que ahora está bajo la lupa de los investigadores.

Bullrich afirmó en Radio Dos de Rosario que "el narcotráfico tiene cada vez más problemas en Argentina y este año ya se secuestraron 3.600 kilos de cocaína". Sin embargo, esta visión contrasta con la de los investigadores del caso, quienes consideran que, de no ser por la perspicacia del capitán, la droga habría pasado inadvertida, como en otros casos donde se encontró cocaína en ultramar tras pasar por puertos de la Hidrovía.

Antecedentes de narcotráfico en la Hidrovía

Los investigadores señalan que los hallazgos de droga son esporádicos, pero no reflejan la posible frecuencia del tráfico. Recuerdan que en julio de 2022 se incautaron 1300 kilos de cocaína en una carga de maní en el puerto frente al Monumento a la Bandera. En mayo del mismo año, se encontraron 50 kilos de cocaína junto al cuerpo sin vida de un buzo brasileño en un barco cargado en Renova, Timbúes, que había pasado por el puerto de Santos en Brasil.

Las imputaciones contra los tripulantes se realizaron ante el juez de garantías Carlos Vera Barros, con la representación legal de dos defensores oficiales de la Justicia Federal de Rosario.

