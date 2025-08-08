Cañada de Gómez: Allanamiento por amenazas con arma de fuego

Roban en el club Almafuerte y causan destrozos
Desconocidos ingresaron a las instalaciones del club de Las Rosas y se llevaron cables, mercadería y provocaron daños materiales. La policía investiga el hecho.
Un hombre de 32 años fue arrestado tras dos allanamientos de la PDI, acusado de amenazar a una vecina y disparar contra la casa de la madre de la víctima.Policiales08 de agosto de 2025Las Rosas Digital
Un hombre de 32 años ha sido detenido en la ciudad de Cañada de Gómez, Santa Fe, luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) llevara a cabo dos allanamientos en las calles Callao y Paraguay, y Callao al 1300. La detención se produce tras la denuncia de una vecina que, el pasado 27 de julio, fue víctima de amenazas con un arma de fuego.
Según el relato de la denunciante, el hecho ocurrió por la noche en la intersección de Callao y Paraguay, donde el imputado la amenazó. Posteriormente, el agresor se dirigió a la vivienda de la madre de la víctima y efectuó dos disparos.
Durante los operativos del viernes, la PDI secuestró varias prendas de vestir que se presume fueron utilizadas durante el incidente, incluyendo zapatillas, un pantalón deportivo, gorras y un chaleco oscuro. También se incautó el teléfono personal del detenido. Por orden del fiscal, el sospechoso permanece bajo custodia a la espera de la audiencia imputativa.
Desconocidos ingresaron a las instalaciones del club de Las Rosas y se llevaron cables, mercadería y provocaron daños materiales. La policía investiga el hecho.
La Policía y la PDI realizaron operativos en cuatro viviendas tras una investigación por comercialización de estupefacientes.
Un hombre ingresó este lunes 21 de julio en la oficina de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de San Jorge y, en un ataque de furia, destruyó computadoras y vidrieras, generando pánico entre empleados y clientes.
Una joven denunció el hurto de $2 millones durante su ausencia; interviene Fiscalía de Cañada de Gómez.
Cuatro hombres intentaron forzar una vivienda en la zona este; vecinos reclaman mayor seguridad.
Marcelo Fontana, titular de Leo-Mar, denuncia el quinto robo en siete meses en Las Rosas, Santa Fe, evidenciando la creciente inseguridad y la falta de respuestas de la justicia.
El hecho fue descubierto por un familiar, quien al ingresar a la propiedad encontró la casa completamente revuelta.
Ambos lograron sus triunfos jugando de visitantes. La Liga dará a conocer esta semana las localías de los partidos finales.
El gobernador Pullaro anunció una inversión de más de $34.800 millones para modernizar el Aeropuerto Internacional de Rosario, que cerrará sus operaciones temporalmente.
Un hombre de 32 años fue arrestado tras dos allanamientos de la PDI, acusado de amenazar a una vecina y disparar contra la casa de la madre de la víctima.
El grupo de danza folklórica "El Trébol" ha cautivado al público europeo con su talento, participando en un prestigioso festival internacional en Portugal y preparándose para otro gran evento en las Islas Azores.