Cañada de Gómez: Allanamiento por amenazas con arma de fuego

Un hombre de 32 años ha sido detenido en la ciudad de Cañada de Gómez, Santa Fe, luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) llevara a cabo dos allanamientos en las calles Callao y Paraguay, y Callao al 1300. La detención se produce tras la denuncia de una vecina que, el pasado 27 de julio, fue víctima de amenazas con un arma de fuego.

Según el relato de la denunciante, el hecho ocurrió por la noche en la intersección de Callao y Paraguay, donde el imputado la amenazó. Posteriormente, el agresor se dirigió a la vivienda de la madre de la víctima y efectuó dos disparos.

Durante los operativos del viernes, la PDI secuestró varias prendas de vestir que se presume fueron utilizadas durante el incidente, incluyendo zapatillas, un pantalón deportivo, gorras y un chaleco oscuro. También se incautó el teléfono personal del detenido. Por orden del fiscal, el sospechoso permanece bajo custodia a la espera de la audiencia imputativa.