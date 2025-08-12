Cañada de Gómez: Amenazó y efectuó disparos de arma de fuego. Fue detenido

Cañada de Gómez: Allanamiento por amenazas con arma de fuego
Un hombre de 32 años fue arrestado tras dos allanamientos de la PDI, acusado de amenazar a una vecina y disparar contra la casa de la madre de la víctima.
La Policía de Investigaciones capturó al autor de los disparos ocurridos días atrás en la esquina de Paraguay y Julio A. Roca, a partir de imágenes nuevo sistema de videovigilancia municipal cañadense.
Un hombre fue detenido en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, por ser el presunto autor de amenazas y disparos al aire en la intersección de las calles Paraguay y Julio A. Roca. La captura se logró gracias a la rápida y eficiente intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Policía de Investigaciones (PDI), quienes utilizaron las imágenes del nuevo sistema de videovigilancia municipal como prueba clave.
Las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal registraron el momento exacto en que el individuo, armado, realizó disparos al aire, lo que generó una situación de riesgo. Estas imágenes fueron enviadas de forma inmediata a la Fiscalía, lo que permitió que se iniciaran los procedimientos correspondientes para identificar y capturar al sospechoso.
Tras varios allanamientos, el hombre fue finalmente detenido y se encuentra bajo custodia a la espera de su audiencia imputativa. El intendente Matías Chale se refirió a este suceso: "Vamos al frente con decisión, inversión y resultados". El intendente destacó que la modernización y ampliación del sistema de videovigilancia fue una de las acciones más importantes de su gobierno.
"Hoy vemos los resultados: una persona peligrosa está detenida gracias a esta herramienta y al trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad y la Justicia", afirmó el mandatario local. El sistema se construyó con el aporte de los ciudadanos de Cañada de Gómez y la administración responsable de los recursos públicos.
