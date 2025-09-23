Drone facilita detención de una pareja de asaltantes en Rosario

En un espectacular operativo en barrio Tablada, Rosario, la Policía de Investigaciones y el GIRI detuvieron a dos sospechosos de robos calificados. Un drone fue clave para ubicar a una mujer que intentó escapar por los pasillos internos del barrio, permitiendo su rápida captura con apoyo de Prefectura Naval.

Drone Policial Frustra Fuga en Rosario: Detienen a Dos por Robos Calificados En un espectacular operativo en barrio Tablada, Rosario, la Policía de Investigaciones y el GIRI detuvieron a dos sospechosos de robos calificados. Un drone fue clave para ubicar a una mujer que intentó escapar por los pasillos internos del barrio, permitiendo su rápida captura con apoyo de Prefectura Naval.

Tecnología en operativo policial

Un operativo policial en Rosario culminó con la detención de dos personas acusadas de cometer robos calificados en comercios. El procedimiento, a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Grupo de Irrupción de Respuesta Inmediata (GIRI), utilizó un drone que resultó clave para la captura de una de las implicadas.

La mujer, identificada como Antonela Marilin V. (32), intentó huir por los pasillos internos de barrio Tablada durante un allanamiento. La fuga fue detectada desde el aire por el dispositivo, lo que permitió a los efectivos de la PDI y el GIRI ubicarla y proceder a su detención. El hecho tuvo lugar este martes y contó con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Allanamientos y pruebas incautadas

Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal Carlos Covani y se llevaron a cabo en dos domicilios, uno en un pasillo de Grandoli al 3800 y otro en calle Biedma. En uno de los allanamientos, se detuvo a Facundo Pablo O. (33), presunto cómplice de la mujer.

Durante la requisa, las fuerzas de seguridad incautaron elementos de interés para la investigación. Entre ellos, se encontró indumentaria que coincide con la que los sospechosos llevaban puesta al momento de los robos, según lo registrado en las cámaras de seguridad de los comercios afectados.

Modalidad delictiva

La pareja es investigada por varios robos. Uno de los hechos que se les atribuye ocurrió la semana pasada en un local de venta de ropa en la zona sur de la ciudad. Según la denuncia, los acusados ingresaron al comercio, amenazaron a la dueña y la encerraron en el baño para luego huir con dinero y mercadería sustraída. La información proporcionada por la víctima y los videos de seguridad contribuyeron a identificar a los responsables, lo que derivó en la orden de allanamiento y su posterior detención.