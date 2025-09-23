Drone facilita detención de una pareja de asaltantes en Rosario

Fatal siniestro vial en Tortugas
Ocurrió aproximadamente a las 7:00 hs de este viernes en Ruta 9, cerca de Tortugas: un joven falleció y dos personas resultaron heridas. Bomberos y Policía Científica trabajaron en el lugar del hecho
La Policía de Investigaciones y el grupo táctico GIRI capturaron a dos personas acusadas de robos. Una mujer fue ubicada con la ayuda de un drone cuando intentaba escapar por un pasillo en barrio Tablada.Policiales23 de septiembre de 2025Las Rosas Digital
Un operativo policial en Rosario culminó con la detención de dos personas acusadas de cometer robos calificados en comercios. El procedimiento, a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Grupo de Irrupción de Respuesta Inmediata (GIRI), utilizó un drone que resultó clave para la captura de una de las implicadas.
La mujer, identificada como Antonela Marilin V. (32), intentó huir por los pasillos internos de barrio Tablada durante un allanamiento. La fuga fue detectada desde el aire por el dispositivo, lo que permitió a los efectivos de la PDI y el GIRI ubicarla y proceder a su detención. El hecho tuvo lugar este martes y contó con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina (PNA).
Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal Carlos Covani y se llevaron a cabo en dos domicilios, uno en un pasillo de Grandoli al 3800 y otro en calle Biedma. En uno de los allanamientos, se detuvo a Facundo Pablo O. (33), presunto cómplice de la mujer.
Durante la requisa, las fuerzas de seguridad incautaron elementos de interés para la investigación. Entre ellos, se encontró indumentaria que coincide con la que los sospechosos llevaban puesta al momento de los robos, según lo registrado en las cámaras de seguridad de los comercios afectados.
La pareja es investigada por varios robos. Uno de los hechos que se les atribuye ocurrió la semana pasada en un local de venta de ropa en la zona sur de la ciudad. Según la denuncia, los acusados ingresaron al comercio, amenazaron a la dueña y la encerraron en el baño para luego huir con dinero y mercadería sustraída. La información proporcionada por la víctima y los videos de seguridad contribuyeron a identificar a los responsables, lo que derivó en la orden de allanamiento y su posterior detención.
Ocurrió aproximadamente a las 7:00 hs de este viernes en Ruta 9, cerca de Tortugas: un joven falleció y dos personas resultaron heridas. Bomberos y Policía Científica trabajaron en el lugar del hecho
La pareja, adultos mayores, fue atacada en su propia vivienda ubicada en el centro de la ciudad, sufriendo lesiones físicas y un gran susto durante el asalto, además de las pérdidas materiales.
Dos jóvenes de 27 y 20 años fueron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una causa por un ataque violento en la vía pública. En el otro caso había una orden de detención.
Cuarta vez que les ocurre. Los delincuentes habrían ingresado alrededor de las 2am de este miércoles y se llevaron mercadería valuada en $200.000.
La Policía de Investigaciones capturó al autor de los disparos ocurridos días atrás en la esquina de Paraguay y Julio A. Roca, a partir de imágenes nuevo sistema de videovigilancia municipal cañadense.
Un hombre de 32 años fue arrestado tras dos allanamientos de la PDI, acusado de amenazar a una vecina y disparar contra la casa de la madre de la víctima.
Desconocidos ingresaron a las instalaciones del club de Las Rosas y se llevaron cables, mercadería y provocaron daños materiales. La policía investiga el hecho.
La pareja, adultos mayores, fue atacada en su propia vivienda ubicada en el centro de la ciudad, sufriendo lesiones físicas y un gran susto durante el asalto, además de las pérdidas materiales.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora, Gisela Scaglia, se expresaron sobre la decisión del Gobierno Nacional de eliminar temporalmente las retenciones a la venta de granos hasta el 31 de octubre.
Un sujeto fue sentenciado por intentar matar a una mujer en el puente de la autopista Santa Fe-Rosario. La víctima logró defenderse y sobrevivir al ataque.
En su patio en Coppell, Texas, Lautaro explora el cosmos. Con su telescopio, se dedica como hobby a la astrofotografía, capturando interesantes imágenes como la galaxia de Andrómeda.