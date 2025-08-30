Las Rosas: 3 detenidos en procedimientos policiales

Robaron el carrito de comidas de calle Santa Fe entre Italia y Entre Ríos, pleno centro
Cuarta vez que les ocurre. Los delincuentes habrían ingresado alrededor de las 2am de este miércoles y se llevaron mercadería valuada en $200.000.
Dos jóvenes de 27 y 20 años fueron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una causa por un ataque violento en la vía pública. En el otro caca había una orden de detención.
El personal de la PDI del Distrito Las Rosas, bajo la dirección de la Unidad Fiscal 6 a cargo del Dr. Santiago Tosco, llevó a cabo una serie de allanamientos en dos domicilios de la ciudad, lo que resultó en la detención de dos individuos y el secuestro de elementos de interés para la causa. La operación se enmarca en una investigación por lesiones y tentativa de robo.
Los detenidos han sido identificados como L.L.E., de 27 años, y L.K.J., de 20 años. Ambos ya se encuentran a disposición de la justicia y están alojados en una unidad de detención. Según el comunicado oficial, el operativo contó con la participación de las fuerzas especiales del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la UR XVII, así como personal de la UR III.
El hecho investigado ocurrió en fechas pasadas, cuando dos jóvenes de la ciudad de Las Rosas fueron atacados en la vía pública y sufrieron heridas de consideración, presuntamente provocadas por los ahora detenidos. La investigación fue crucial para identificar a los responsables de este violento suceso.
En otro procedimiento la Policía de Investigaciones (PDI) de Las Rosas detuvo a un hombre de 30 años, B.V.M., sobre quien pesaba una orden de detención emitida por el fiscal Dr. Franco Miatello de la Unidad Fiscal 6 de Cañada de Gómez.
El sospechoso fue reducido en la vía pública y trasladado a la sede policial, donde tras los trámites protocolares, fue alojado en la Alcaldía de la UR III a la espera de la audiencia imputativa.
Según la información policial, B.V.M. estaría implicado en varios delitos contra la propiedad ocurridos recientemente en la ciudad de Las Rosas. Uno de los casos más notorios de los que se le acusa es el que tuvo como víctima a F. Cicarelli. Esta detención representa un avance significativo en la resolución de varios robos que han afectado a la comunidad local.
"Chiche" Moriconi el pionero y su familia siguiendo el camino, impulsaron los bitrenes en Argentina a través de la empresa santafesina Vulcano, transformando la logística del país.
Mercado de granos - Por Marianela De Emilio; Ing. Agr. Msc. Agro negocios - ¿Como evolucionan los precios de exportación en Argentina y principales exportadores mundiales?, para orientar las decisiones comerciales de oleaginosas 25/26.
El intendente de Las Rosas y Convencional Reformador habló sobre la unicameralidad, el gasto desorbitado de senadores y diputados, la reelección del gobernador y el fuero sindical, y denunció la desinformación y la falta de participación ciudadana en esta reforma.
