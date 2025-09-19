Fatal siniestro vial en Tortugas

Ocurrió aproximadamente a las 7:00 hs de este viernes en Ruta 9, cerca de Tortugas: un joven falleció y dos personas resultaron heridas. Bomberos y Policía Científica trabajaron en el lugar del hecho

Policiales19 de septiembre de 2025Las Rosas DigitalLas Rosas Digital
tortugas choque

Esta mañana, un grave accidente ocurrió en la Ruta 9, cerca de Tortugas, resultando en la muerte de un joven y heridas para otras dos personas, una de las cuales fue trasladada a Rosario. En el lugar trabajan Bomberos, la Policía Científica y el Fiscal. 

Detalles del incidente  

Hora: Aproximadamente a las 7:00 AM de esta mañana.
Ubicación: Ruta 9, a unos 1000 metros al este del ingreso a Tortugas.
Víctimas: -Un joven falleció en el lugar.
-El conductor sufrió heridas graves y fue derivado a Rosario.
-Una tercera persona sufrió múltiples traumatismos.

Trabajaron en el lugar Bomberos, Policía Científica, Fiscal. 

Te puede interesar
jefatura- las rosas

Las Rosas: violento robo a matrimonio en su casa

Las Rosas Digital
Policiales19 de septiembre de 2025

La pareja, adultos mayores, fue atacada en su propia vivienda ubicada en el centro de la ciudad, sufriendo lesiones físicas y un gran susto durante el asalto, además de las pérdidas materiales.

Lo más visto
jefatura- las rosas

Las Rosas: violento robo a matrimonio en su casa

Las Rosas Digital
Policiales19 de septiembre de 2025

La pareja, adultos mayores, fue atacada en su propia vivienda ubicada en el centro de la ciudad, sufriendo lesiones físicas y un gran susto durante el asalto, además de las pérdidas materiales.

tortugas choque

Fatal siniestro vial en Tortugas

Las Rosas Digital
Policiales19 de septiembre de 2025

Ocurrió aproximadamente a las 7:00 hs de este viernes en Ruta 9, cerca de Tortugas: un joven falleció y dos personas resultaron heridas. Bomberos y Policía Científica trabajaron en el lugar del hecho

Boletín de noticias