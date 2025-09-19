Fatal siniestro vial en Tortugas

Esta mañana, un grave accidente ocurrió en la Ruta 9, cerca de Tortugas, resultando en la muerte de un joven y heridas para otras dos personas, una de las cuales fue trasladada a Rosario. En el lugar trabajan Bomberos, la Policía Científica y el Fiscal.

Detalles del incidente

Hora: Aproximadamente a las 7:00 AM de esta mañana.

Ubicación: Ruta 9, a unos 1000 metros al este del ingreso a Tortugas.

Víctimas: -Un joven falleció en el lugar.

-El conductor sufrió heridas graves y fue derivado a Rosario.

-Una tercera persona sufrió múltiples traumatismos.



Trabajaron en el lugar Bomberos, Policía Científica, Fiscal.