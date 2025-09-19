Fatal siniestro vial en Tortugas

Las Rosas: violento robo a matrimonio en su casa
La pareja, adultos mayores, fue atacada en su propia vivienda ubicada en el centro de la ciudad, sufriendo lesiones físicas y un gran susto durante el asalto, además de las pérdidas materiales.
Ocurrió aproximadamente a las 7:00 hs de este viernes en Ruta 9, cerca de Tortugas: un joven falleció y dos personas resultaron heridas. Bomberos y Policía Científica trabajaron en el lugar del hechoPoliciales19 de septiembre de 2025Las Rosas Digital
Esta mañana, un grave accidente ocurrió en la Ruta 9, cerca de Tortugas, resultando en la muerte de un joven y heridas para otras dos personas, una de las cuales fue trasladada a Rosario. En el lugar trabajan Bomberos, la Policía Científica y el Fiscal.
Hora: Aproximadamente a las 7:00 AM de esta mañana.
Ubicación: Ruta 9, a unos 1000 metros al este del ingreso a Tortugas.
Víctimas: -Un joven falleció en el lugar.
-El conductor sufrió heridas graves y fue derivado a Rosario.
-Una tercera persona sufrió múltiples traumatismos.
Trabajaron en el lugar Bomberos, Policía Científica, Fiscal.
Dos jóvenes de 27 y 20 años fueron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una causa por un ataque violento en la vía pública. En el otro caso había una orden de detención.
Cuarta vez que les ocurre. Los delincuentes habrían ingresado alrededor de las 2am de este miércoles y se llevaron mercadería valuada en $200.000.
La Policía de Investigaciones capturó al autor de los disparos ocurridos días atrás en la esquina de Paraguay y Julio A. Roca, a partir de imágenes nuevo sistema de videovigilancia municipal cañadense.
Un hombre de 32 años fue arrestado tras dos allanamientos de la PDI, acusado de amenazar a una vecina y disparar contra la casa de la madre de la víctima.
Desconocidos ingresaron a las instalaciones del club de Las Rosas y se llevaron cables, mercadería y provocaron daños materiales. La policía investiga el hecho.
La Policía y la PDI realizaron operativos en cuatro viviendas tras una investigación por comercialización de estupefacientes.
La empresa OBEMA S.A. comenzó las obras de reparación en el tramo que conecta Las Rosas con la autopista. Los trabajos se extenderán por dos a tres meses.
De acuerdo con la atribución delictiva, pertenecían a dos grupos independientes, uno de los cuáles era una asociación ilícita que además comercializaba estupefacientes en el barrio Alto Verde de la ciudad de Santa Fe.
