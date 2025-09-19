Las Rosas: violento robo a matrimonio en su casa

La pareja, adultos mayores, fue atacada en su propia vivienda ubicada en el centro de la ciudad, sufriendo lesiones físicas y un gran susto durante el asalto, además de las pérdidas materiales.

Policiales19 de septiembre de 2025
jefatura- las rosas
Jefatura de Las Rosas

Un violento asalto preocupa a los vecinos de Las Rosas, luego de que un matrimonio fuera víctima de un robo en su propia casa. El hecho, que ocurrió el jueves 19 de septiembre alrededor de las 21:00 hs, dejó a las personas maniatadas y con lesiones, además del botín sustraído. 

Detalles del asalto

El robo tuvo lugar en una casa ubicada en el pleno centro de la ciudad. Según los reportes policiales, al menos tres delincuentes ingresaron al domicilio. Se sospecha que otros cómplices esperaban en el exterior. Una vez dentro, los asaltantes amordazaron a la mujer y maniataron al hombre, exigiéndoles la entrega de dinero y otros objetos de valor.

La violencia empleada por los delincuentes fue tal que la víctima masculina sufrió una fractura de costilla. La mujer, por su parte, padeció una crisis nerviosa a causa del shock. Ambos fueron asistidos tras el hecho. 

Huida y botín 

Los agresores lograron escapar con una importante suma de dinero, tanto en moneda nacional como extranjera, además de diversos elementos de valor personal.

La policía de Las Rosas se encuentra a cargo de la investigación para identificar a los responsables y determinar si hubo más personas involucradas en el robo. 

