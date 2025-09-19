Las Rosas: violento robo a matrimonio en su casa

Fatal siniestro vial en Tortugas
Ocurrió aproximadamente a las 7:00 hs de este viernes en Ruta 9, cerca de Tortugas: un joven falleció y dos personas resultaron heridas. Bomberos y Policía Científica trabajaron en el lugar del hecho
Un violento asalto preocupa a los vecinos de Las Rosas, luego de que un matrimonio fuera víctima de un robo en su propia casa. El hecho, que ocurrió el jueves 19 de septiembre alrededor de las 21:00 hs, dejó a las personas maniatadas y con lesiones, además del botín sustraído.
El robo tuvo lugar en una casa ubicada en el pleno centro de la ciudad. Según los reportes policiales, al menos tres delincuentes ingresaron al domicilio. Se sospecha que otros cómplices esperaban en el exterior. Una vez dentro, los asaltantes amordazaron a la mujer y maniataron al hombre, exigiéndoles la entrega de dinero y otros objetos de valor.
La violencia empleada por los delincuentes fue tal que la víctima masculina sufrió una fractura de costilla. La mujer, por su parte, padeció una crisis nerviosa a causa del shock. Ambos fueron asistidos tras el hecho.
Los agresores lograron escapar con una importante suma de dinero, tanto en moneda nacional como extranjera, además de diversos elementos de valor personal.
La policía de Las Rosas se encuentra a cargo de la investigación para identificar a los responsables y determinar si hubo más personas involucradas en el robo.
