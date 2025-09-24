Riesgo de dengue y la clave de la prevención en el hogar

Las Rosas: violento robo a matrimonio en su casa
La pareja, adultos mayores, fue atacada en su propia vivienda ubicada en el centro de la ciudad, sufriendo lesiones físicas y un gran susto durante el asalto, además de las pérdidas materiales.
La directora del SAMCo Las Rosas subraya la importancia de la prevención ante los primeros signos de dengue, instando a la comunidad a redoblar los esfuerzos de limpieza y descacharrado para evitar la proliferación del mosquito transmisor.24 de septiembre de 2025Las Rosas Digital
Con la llegada del calor y las lluvias, la Dra. Pigini advierte que se genera un clima propicio para la reproducción del mosquito Aedes aegypti. En este contexto, la prevención es la única estrategia efectiva. "Hablar de dengue significa hablar de prevención en cuanto al descacharro de cada vivienda y de la limpieza de los hogares", afirmó. Esto incluye la revisión de cada rincón del hogar, con especial atención a objetos que puedan acumular agua, como cubiertas, botellas y tarros.
La especialista hizo hincapié en la necesidad de que la población esté atenta a los síntomas de la enfermedad. La fiebre es el síntoma principal, que puede ser leve o alta, y suele estar acompañada de otros signos como el dolor de cabeza retrocular, dolor en músculos y articulaciones, desgano e inapetencia.
Ante la aparición de estos síntomas, la recomendación es clara: acudir de inmediato a la guardia o al médico de cabecera. La consulta precoz no solo permite un diagnóstico acertado, sino también el manejo adecuado de los síntomas y la diferenciación con otras enfermedades virales comunes en esta época del año. Además, la notificación de un caso permite a las autoridades sanitarias realizar una desinfección del área para frenar la propagación del virus en la comunidad.
Respecto a las vacunas, la directora del SAMCo indicó que, si bien existen dos vacunas con un esquema de dos dosis, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aún no ha autorizado su inclusión en el calendario de vacunación nacional. A pesar de este panorama, la estrategia de control sigue centrada en el trabajo comunitario y las medidas de higiene.
La dra. Pigini reiteró el llamado a la responsabilidad colectiva: la limpieza de patios y la eliminación de recipientes con agua son acciones sencillas que marcan una gran diferencia en la lucha contra esta enfermedad. La prevención es la herramienta más poderosa para proteger a las familias y a la comunidad de Las Rosas.
La pareja, adultos mayores, fue atacada en su propia vivienda ubicada en el centro de la ciudad, sufriendo lesiones físicas y un gran susto durante el asalto, además de las pérdidas materiales.
Un sujeto fue sentenciado por intentar matar a una mujer en el puente de la autopista Santa Fe-Rosario. La víctima logró defenderse y sobrevivir al ataque.
En su patio en Coppell, Texas, Lautaro explora el cosmos. Con su telescopio, se dedica como hobby a la astrofotografía, capturando interesantes imágenes como la galaxia de Andrómeda.
La Policía de Investigaciones y el grupo táctico GIRI capturaron a dos personas acusadas de robos. Una mujer fue ubicada con la ayuda de un drone cuando intentaba escapar por un pasillo en barrio Tablada.