Riesgo de dengue y la clave de la prevención en el hogar

Con la llegada del calor y las lluvias, la Dra. Pigini advierte que se genera un clima propicio para la reproducción del mosquito Aedes aegypti. En este contexto, la prevención es la única estrategia efectiva. "Hablar de dengue significa hablar de prevención en cuanto al descacharro de cada vivienda y de la limpieza de los hogares", afirmó. Esto incluye la revisión de cada rincón del hogar, con especial atención a objetos que puedan acumular agua, como cubiertas, botellas y tarros.

Síntomas y consulta médica: la importancia de actuar a tiempo

La especialista hizo hincapié en la necesidad de que la población esté atenta a los síntomas de la enfermedad. La fiebre es el síntoma principal, que puede ser leve o alta, y suele estar acompañada de otros signos como el dolor de cabeza retrocular, dolor en músculos y articulaciones, desgano e inapetencia.

Ante la aparición de estos síntomas, la recomendación es clara: acudir de inmediato a la guardia o al médico de cabecera. La consulta precoz no solo permite un diagnóstico acertado, sino también el manejo adecuado de los síntomas y la diferenciación con otras enfermedades virales comunes en esta época del año. Además, la notificación de un caso permite a las autoridades sanitarias realizar una desinfección del área para frenar la propagación del virus en la comunidad.

El panorama de la vacunación y la vigilancia epidemiológica

Respecto a las vacunas, la directora del SAMCo indicó que, si bien existen dos vacunas con un esquema de dos dosis, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aún no ha autorizado su inclusión en el calendario de vacunación nacional. A pesar de este panorama, la estrategia de control sigue centrada en el trabajo comunitario y las medidas de higiene.

La dra. Pigini reiteró el llamado a la responsabilidad colectiva: la limpieza de patios y la eliminación de recipientes con agua son acciones sencillas que marcan una gran diferencia en la lucha contra esta enfermedad. La prevención es la herramienta más poderosa para proteger a las familias y a la comunidad de Las Rosas.