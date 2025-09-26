Condenaron a coautor del robo a una joyería en San Jorge.

Un hombre de 28 años, identificado como Lautaro Nahuel A. fue condenado como coautor de un robo calificado cometido en una joyería de la ciudad de San Jorge, en el departamento San Martín. El juez Octavio Silva le impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional en un juicio de procedimientos abreviados, debido a su participación como "campana" durante el ilícito.

La condena se dictó tras la investigación a cargo del fiscal Diego Rodríguez y Barros, quien detalló la división de tareas en el robo. El hecho ocurrió el jueves 29 de mayo de este año en una joyería de calle Hipólito Irigoyen al 1.300. Aranda permaneció en un Chevrolet Corsa haciendo guardia, mientras su cómplice ingresó al local a mano armada para sustraer dinero y joyas. Aranda aceptó su responsabilidad penal como coautor de robo calificado y se le prohibió el ingreso al departamento San Martín y el contacto con las víctimas, quienes manifestaron su conformidad con la resolución judicial.

El cómplice que ingresó, identificado como A.O.G., amenazó a los propietarios del comercio con un arma de fuego y sustrajo una billetera con $20.000 y joyas (pulseras, cadenas, dijes) valuadas en aproximadamente $330.000. Las joyas robadas fueron halladas y devueltas a las víctimas tras allanamientos realizados.

El fiscal Rodríguez y Barros afirmó: “los coautores del robo se dividieron tareas para concretar su objetivo delictivo el jueves 29 de mayo de este año en una joyería ubicada en Hipólito Irigoyen al 1.300”.

La investigación penal sigue abierta en relación a otros dos hombres: A.O.G., quien está en prisión preventiva por haber ingresado al local, y A.G.A., titular del vehículo utilizado, quien transita el proceso en libertad.