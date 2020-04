Aclaran desde el SAMCo Las Rosas sobre dos nuevos casos sospechosos de Covid 19

En el informe oficial de este lunes 20, el Ministerio de Salud de Santa Fe, informó estos 2 casos (foto). Respecto a ello se refirió el Dr. Alejandro Luna, Director del SAMCo Las Rosas:

"Nosotros tenemos una amplia población que no reside en la ciudad. Muchas veces están radicados en otro lado, o por diferentes causales están en tratamiento, o crearon la cuarentena en otra comunidad; pero el domicilio es en Las Rosas. Entonces muchas veces figura como activado el protocolo pero el paciente no está en nuestra ciudad,", comunicó el Dr. Luna. "O sea nosotros no hemos hecho ninguna activación de protocolo en el hospital, y tampoco ningún médico de la parte privada nos contactó para activar el protocolo. Lo que quiere decir que estos casos son de pacientes que están por alguna circunstancia en otras localidades, pero su domicilio legal es en Las Rosas".