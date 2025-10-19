Meyer: "Alcanzamos las 150 cuadras de pavimento en 10 años de gestión"

Verdecchia se reunió con autoridades del SAMCo Las Rosas
El senador provincial Pablo Verdecchia analizó problemáticas de gestión y la necesidad de nuevas obras de infraestructura con la comisión directiva.
La municipalidad de la ciudad culminó la obra de pavimento en calle Salta al 200, marcando un hito. Se abrieron los sobres del llamado a licitación para la compra de 1.000 metros cúbicos de hormigón elaboradLocales19 de octubre de 2025Las Rosas Digital
El día de hoy, culminó la pavimentación de calle Salta al 200. Con esta obra, la gestión del intendente Javier Meyer alcanzó la cuadra número 150 pavimentada en menos de diez años de trabajo continuo en la ciudad.
Este avance se enmarca en un plan de desarrollo urbano enfocado en la mejora de la infraestructura vial. La finalización de Salta 200, un sector clave, se realizó mediante la utilización de recursos y personal municipal, buscando optimizar los tiempos de ejecución y los costos del proyecto.
En el mismo contexto, la municipalidad informó que se llevó a cabo la apertura de sobres del llamado a licitación para la compra de 1.000 metros cúbicos de hormigón elaborado H25. Esta adquisición de material de construcción de alta resistencia está destinada a asegurar la continuidad de futuras obras de pavimentación en la localidad.
Según manifestó el intendente Javier Meyer "se busca sostener el ritmo de estas obras viales para mejorar la conectividad y la calidad de vida de los rosenses".
Los trabajos de bacheo y repavimentación se concentran en la travesía urbana de Las Rosas y en el tramo Villa Eloísa hasta Armstrong, con paso alternado de vehículos.
La municipalidad abrió los sobres para esa infraestructura del futuro barrio. El intendente Javier Meyer estima que los terrenos se entregarán a mediados de 2026.
El intendente Javier Meyer destaca que este es el año con más adquisiciones de maquinaria "desde la fundación del municipio", financiadas sin endeudarse, con recursos propios y coparticipación.
El destrozo de la ruta 178 -desde casi dos décadas- ha llevado a usuarios a señalar baches gigantes con cruces rojas y bidones de plástico, ante la falta de una solución de Vialidad Nacional.
Mediante Licitación Pública N° 11/2025 y para diversos proyectos de mejora urbana que el municipio tiene planificados.
El servicio público de salud de nuestra ciudad inicia implementación de traslados cortos y largos a centros de mayor complejidad y refuerza campaña de concientización por el cáncer de mama.
Una camioneta Nissan Frontier impactó a un camión Scania este viernes cerca de Carcarañá. El conductor de la pick-up, de 40 años, falleció.
"La Biblio" es sede de un importante encuentro organizado por "Núcleo Cultura y Acción", con la participación de CONABIP y el Lic. Patricio Perassi.
Educadores y directivos participaron en siete encuentros formativos en diversas ciudades de la provincia para fortalecer el derecho a la lectura y escritura.