Meyer: "Alcanzamos las 150 cuadras de pavimento en 10 años de gestión"

El día de hoy, culminó la pavimentación de calle Salta al 200. Con esta obra, la gestión del intendente Javier Meyer alcanzó la cuadra número 150 pavimentada en menos de diez años de trabajo continuo en la ciudad.

Este avance se enmarca en un plan de desarrollo urbano enfocado en la mejora de la infraestructura vial. La finalización de Salta 200, un sector clave, se realizó mediante la utilización de recursos y personal municipal, buscando optimizar los tiempos de ejecución y los costos del proyecto.

En el mismo contexto, la municipalidad informó que se llevó a cabo la apertura de sobres del llamado a licitación para la compra de 1.000 metros cúbicos de hormigón elaborado H25. Esta adquisición de material de construcción de alta resistencia está destinada a asegurar la continuidad de futuras obras de pavimentación en la localidad.

Según manifestó el intendente Javier Meyer "se busca sostener el ritmo de estas obras viales para mejorar la conectividad y la calidad de vida de los rosenses".