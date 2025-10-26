Baja participación en las urnas hasta el mediodía

Te puede interesar

Cayeron en total 71mm en Las Rosas Las Rosas Digital Locales 25 de octubre de 2025 El viernes 24 se registraron 68mm, a los cuales se sumaron otros 3mm el sábado. Hubo vientos en la madrugada del sábado.

Robo de placas de bronce en el cementerio de Las Rosas Las Rosas Digital Locales 24 de octubre de 2025 Vecinos denuncian en redes sociales la sustracción de objetos de valor sentimental en el cementerio local, generando indignación.

Meyer: "Alcanzamos las 150 cuadras de pavimento en 10 años de gestión" Las Rosas Digital Locales 19 de octubre de 2025 La municipalidad de la ciudad culminó la obra de pavimento en calle Salta al 200, marcando un hito. Se abrieron los sobres del llamado a licitación para la compra de 1.000 metros cúbicos de hormigón elaborad

Verdecchia se reunió con autoridades del SAMCo Las Rosas Las Rosas Digital Locales 17 de octubre de 2025 El senador provincial Pablo Verdecchia analizó problemáticas de gestión y la necesidad de nuevas obras de infraestructura con la comisión directiva.

Vialidad trabaja en mejoras de la ruta 178 en Las Rosas y Villa Eloísa Las Rosas Digital Locales 15 de octubre de 2025 Los trabajos de bacheo y repavimentación se concentran en la travesía urbana de Las Rosas y en el tramo Villa Eloísa hasta Armstrong, con paso alternado de vehículos.

Apertura de sobres para obra de tendido eléctrico en nuevo loteo municipal Las Rosas Digital Locales 14 de octubre de 2025 La municipalidad abrió los sobres para esa infraestructura del futuro barrio. El intendente Javier Meyer estima que los terrenos se entregarán a mediados de 2026.