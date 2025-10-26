Baja participación en las urnas hasta el mediodía

26 de octubre de 2025
En Las Rosas, hasta las 12:30 hs. lleva votado entre el 20 y 25%  del padrón electoral, según sea la mesa. El porcentaje es inferior al registrado en el 2023 y en las elecciones santafesinas de este año.

