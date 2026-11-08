¿Quién escribe las reglas de tu campo?

EUDR es la ley. A partir del 30 de diciembre, Europa no compra soja ni carne de campos desmontados.

VISEC es una de las herramientas para demostrar que cumplís. Es una plataforma de origen privado que junta los datos del campo y los valida. No es la única, y ahí también está buena parte de la pelea.

¿Por qué? Porque hay otras puertas que no tienen nada que ver con la deforestación europea. Hay programas para vender soja para biodiésel en Estados Unidos o en Europa, con nombres como EPA o 2BSvs. Y esos programas son más exigentes: piden que el campo no esté desmontado desde 2008, no desde 2020.

No hay una sola soja sustentable. Hay varias puertas, cada una con su llave, su fecha y su precio. El mercado ya empezó a ponerle precio a una de ellas: la soja VISEC ya tiene su cotización en A3 Mercados.

En carne la cosa está más caliente. Hay entidades rurales y productores que rechazan los descuentos, hay provincias que armaron su propio sistema, y el productor en el medio, sin saber bien qué le conviene. Yo no estoy acá para decirles qué está bien y qué está mal. Vengo a marcar algo que me preocupa todavía más.