Montes de Oca: cuatro bomberos y personal del SAMCo lograron reanimar a un hombre

Bomberos Voluntarios de Montes de Oca y personal del SAMCo local recuperaron los signos vitales de un hombre en la madrugada del viernes 6 de noviembre de 2026, tras un llamado por una persona descompensada en su domicilio.

El llamado y el traslado

El aviso llegó aproximadamente a las 0.50. El hombre estaba en su casa, acompañado por dos familiares. Los bomberos lo asistieron y decidieron trasladarlo de inmediato al SAMCo. Durante el recorrido advirtieron que no tenía signos vitales. "Ingresan al SAMCo y comienzan las tareas de RCP, junto con el médico de guardia", relató Alejandro Palmero, jefe del cuartel.

Reanimación en el centro de salud

En el SAMCo, los bomberos trabajaron junto al doctor Eduardo Piedradiegues y la enfermera Romina Romano. "Luego de una ardua tarea, por suerte logran revertir la situación, recuperando los signos vitales de esta persona", explicó Palmero. Una vez estabilizado, el hombre fue derivado al hospital de Las Parejas para recibir atención de mayor complejidad. El traslado se realizó en la ambulancia del hospital de Montes de Oca, con el médico y uno de los bomberos a bordo.

Reconocimiento al personal

La dotación estuvo integrada por Marcos Bassa, Emanuel Nicastro, Pablo Maidana y Santiago Villafañe. Palmero los felicitó y extendió el reconocimiento al médico y a la enfermera. También se refirió a la preparación del personal: "Para que cuando ocurran estas cosas, podamos estar a la altura de las necesidades".

#MontesDeOca #BomberosVoluntarios #SAMCo #LasParejas #Regionales

Fuente: MDO en vivo (07/11/2026)