Persecución en Armstrong: se escondió en una alcantarilla

Personal del Comando Radioeléctrico de Armstrong aprehendió a un hombre que había sustraído una motocicleta, tras una persecución por distintas calles de la ciudad que terminó en una zona rural, según informó la Unidad Regional III (departamento Belgrano).

La alerta y la fuga

El procedimiento comenzó con un aviso de la Central de Monitoreo Municipal. Sus operadores advirtieron la presencia de un hombre en actitud sospechosa en la vía pública y lo comunicaron al Comando Radioeléctrico. Los efectivos se dirigieron al sector para identificarlo, pero al ver a los uniformados el hombre huyó y se inició la persecución.

Durante la fuga circuló en contramano por distintas arterias. Según la fuente policial, esas maniobras pusieron en riesgo la integridad física de transeúntes y otros usuarios de la vía pública.

Alambrado y alcantarilla

El sospechoso continuó hacia una zona rural, donde chocó contra un alambrado de púas que delimitaba un predio y cayó. Luego intentó evitar la aprehensión escondiéndose en el interior de una alcantarilla. Los policías localizaron el lugar, lo interceptaron y lo aprehendieron.

Moto recuperada

Posteriormente se estableció que el hombre había sustraído una motocicleta momentos antes, y el vehículo fue recuperado. La Unidad Regional III destacó el trabajo coordinado entre la Central de Monitoreo Municipal y el Comando Radioeléctrico de Armstrong.

El involucrado quedó a disposición de la Justicia. Se dio intervención a la Fiscalía competente, que continúa con las actuaciones.

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Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)