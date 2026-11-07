Javier Meyer repasó los avances de infraestructura en Las Rosas y cuestionó la gestión provincial

El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, visitó los estudios de Renacer Regional FM, donde hizo un balance de las obras municipales y anunció una licitación y el estado de la inscripción para el plan Mi Primer Terreno 2. Hacia el final de la entrevista se refirió al partido político que impulsa (X Vos), a la nueva ley de seguridad y al narcotráfico.

Bacheo y pavimento

Meyer explicó que la cuadra de calle Saavedra al 700 está preparada para hormigonar, pero que esta semana se decidió no avanzar por el pronóstico climático. "No llovió, podríamos haber hormigonado. Pero eso no lo podemos prever", dijo.

Por ese motivo, la cuadrilla de pavimento realizó bacheo en tres o cuatro sectores de la ciudad, entre ellos calle Paso de los Andes, donde había cruces de cloaca abiertos y paños deteriorados. "Son cuestiones que hay que tener en cuenta siempre", señaló.

También se realizó el tomado de juntas frente al cuartel de Bomberos Voluntarios, que celebra su 50 aniversario. El intendente informó que asistirá al acto protocolar junto a su gabinete y los concejales, y definió a la institución como "muy respetada por la comunidad".

Luminaria LED y desagüe en calle Salta

En calle Salta avanzan los trabajos para habilitar la luminaria LED. Meyer recordó que hace menos de tres años esa cuadra no tenía pavimento y contaba con luminaria baja, y que hoy está "totalmente transformada".

Mencionó la publicación de una vecina en redes con fotos del sector cuando ocurrían lluvias, época en la que, según dijo, "la gente hasta sacaba una canoa". Indicó eso fue resuelto al construir un desague por debajo de la vías férreas donde el municipio aportó los tubos y la grúa y fue ejecutado por la empresa ferroviaria. Lo calificó como "un tema resuelto importante".

Cloacas y puente

En calle Paso de los Andes e Italia se hace una reposición de red cloacal con caños troncales, un trabajo "bastante arduo". Ya se hizo el cruce de calle y, la semana próxima, los trabajos seguirán por la vereda de calle Italia hacia Chacabuco.

Sobre un puente que el municipio gestiona, Meyer dijo que ya compraron los tubos, pero que la empresa ferroviaria pretende que la Municipalidad asuma la responsabilidad civil si un tren se descarrila. Consideró que esa condición no corresponde.

Licitación y terrenos

El 17 de noviembre se abrirán los sobres de la licitación de una motoniveladora, con fondos del Fondo de Obras Menores 2026. Los oferentes ya están comprando los pliegos.

Además, sigue abierta la inscripción al programa "Mi Primer Terreno 2", con más de 140 anotados. Quienes estén interesados deben acercarse a mesa de entrada para retirar los pliegos.

"X Vos" y la ley de seguridad

El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, dijo que el partido "X Vos" “viene muy bien” y que la gente colabora. Señaló que el desafío es llegar con la agrupación terminada antes de fin de año y pidió el apoyo de la ciudadanía. Contó que recorre localidades chicas y grandes, entre ellas Santa Fe y, esta semana, San Vicente. Según dijo, en todas encuentra la misma problemática: el narcotráfico, que es lo que más se niega desde el Estado y lo que más instalado está en la sociedad.

Ley de seguridad

Sobre la nueva ley de seguridad, que tiene media sanción, Meyer opinó que es “otra nube de humo” y que no agilizará los procesos. Citó el caso de Las Parejas, donde una persona que disparó un arma en la vía pública fue detenida de inmediato con la ley vigente. Lo comparó con un hecho en Las Rosas en el que un joven fue herido con una escopeta recortada. Según recordó, la orden de allanamiento habría salido recién días después, pese a la denuncia de los damnificados. Sostuvo que “no es cuestión de la ley, es cuestión de las ganas de laburar” y que, cuando hay personas vinculadas al narcotráfico, “todo se pone lento”.

Sobre la facultad de la policía de allanar de oficio en hechos con armas, advirtió que un agente podría allanar el domicilio de un usuario legítimo a partir de una denuncia. Consideró que la norma podría ser inconstitucional, aunque aclaró que lo definirá un constitucionalista. Recordó además un episodio en la maestranza municipal, en el que, según relató, un jefe de policía saludó a quienes agredían a empleados.

Críticas a la dirigencia

Cuestionó que la ley deba definirse en el Senado provincial y que legisladores con causas judiciales voten en materia de seguridad, como lo hicieron con la reforma constitucional. Afirmó que “el Estado tiene que dejar de robar” y aclaró que se refería a la carga impositiva, que a su juicio no se refleja en sueldos, obras ni en una distribución equitativa entre los municipios. Dijo que los efectos del narcotráfico se ven en acción social y en el centro de salud, con más violencia y problemas de salud mental.

Puente, rutas y caminos

Meyer relató que el municipio aportó una retroexcavadora, un chofer y un encargado, un domingo, a pedido de Vialidad Nacional. Criticó entonces que dirigentes se sacaran fotos en un puente roto sin aportar trabajo.

Sobre otro puente que gestiona el municipio, dijo que ya compraron los tubos, pero que la empresa ferroviaria pretende algo que no corresponde: que la Municipalidad asuma la responsabilidad civil si se descarrila un tren.

Indicó que el municipio arregló los caminos provinciales 28 y 31, y que existe un convenio por más de 300 millones de pesos que aún no se concreta. Aclaró que no culpa al personal de Vialidad, sino a la burocracia central.

Cierre

Meyer sostuvo que ve que “la gente quiere una opción” y concluyó: “Hay que armar el partido, hay que ser opción”.

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Fuente y fotos: Renacer Regional FM (06/11/2026)