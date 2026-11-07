Las Parejas: aprehenden a un hombre armado en festejos

Personal del Comando Radioeléctrico de Las Parejas aprehendió a un hombre que llevaba un cuchillo de grandes dimensiones oculto entre sus prendas, durante los festejos de simpatizantes del Club Atlético Boca Juniors en la plaza principal de la ciudad. El secuestro del arma evitó una situación de potencial peligro.

La intervención en la plaza

El procedimiento se realizó mientras numerosos simpatizantes se congregaban en el espacio público para celebrar la obtención de un campeonato. En ese contexto, los efectivos advirtieron a un hombre que vestía una camiseta del Club Atlético River Plate y se dirigía hacia el sector donde estaba reunida la multitud.

Con el objetivo de prevenir posibles incidentes, los uniformados lo interceptaron y lo identificaron.

Requisa, aprehensión y secuestro del arma

Durante la requisa, realizada en presencia de un testigo, los efectivos encontraron un cuchillo de grandes dimensiones que el hombre ocultaba entre sus prendas, a la altura de sus partes íntimas.

El hombre fue aprehendido y el arma blanca quedó secuestrada. Se labran las actuaciones correspondientes, con intervención de las autoridades competentes.

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)



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