

El equipo de competición de karate del Club Atlético Almafuerte, que nuclea a deportistas de los dojos de Las Rosas y Montes de Oca, concretó una destacada actuación tras participar en dos certámenes consecutivos de nivel regional y nacional. Bajo la dirección técnica del profesor Julián César, la delegación sumó múltiples podios y medallas en los Juegos Crear de Rosario y en el Torneo Nacional Argentino de Karate en Buenos Aires, posicionando a los atletas locales en los niveles más altos de la disciplina.

Resultados y podios destacados

En el certamen regional Juegos Crear, organizado por la escuela Butocukai en la ciudad de Rosario, la delegación obtuvo sus primeros resultados positivos. Lorenzo Culasso se consagró campeón en la modalidad de Kata, mientras que Máximo Druetta logró el subcampeonato provincial en la misma especialidad. Por su parte, Bautista Nestares se adjudicó el primer puesto en Kata provincial y el tercer puesto en la modalidad de Kumite.

En la semana posterior, los karatecas compitieron en el Torneo Nacional de Buenos Aires, organizado anualmente por la federación de la disciplina. En esta instancia, Lorenzo Culasso obtuvo el campeonato nacional en Kumite, Adan Nestares se quedó con el tercer puesto en Kumite y el cuarto en Kata, y Bautista Nestares sumó un subcampeonato nacional en Kata.

Proyección internacional y próximos desafíos

El balance de la gira competitiva incluyó el cuarto puesto nacional en Kata para Juan Segovia, mientras que Sara Villacorta, Agustín Caisuti y Simón Duré lograron ubicarse entre los seis mejores de sus respectivas categorías. En la categoría de mayores, el profesor Julián César obtuvo el subcampeonato en Kumite Open (peso libre) y el tercer puesto nacional en Kata.

El entrenador destacó que estos logros son el resultado de intensas jornadas de entrenamiento y agradeció el soporte económico y temporal de las familias, así como el espacio brindado por el Club Atlético Almafuerte. La preparación del equipo continuará con seminarios y torneos provinciales, apuntando al Campeonato Mundial de Eslovaquia en octubre y al Mundial de Buenos Aires a finales de noviembre de 2026.

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