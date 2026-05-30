

Personal del Comando Radioeléctrico de Las Parejas detuvo esta madrugada a un hombre de 33 años tras una persecución policial que culminó en un domicilio de calle 34. El procedimiento se originó a las 01:15 horas, luego de que efectivos observaran al sospechoso realizando un presunto intercambio de sustancias en la vía pública.

Al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, el conductor de una motocicleta Corven 110cc intentó evadir el control, iniciándose una persecución por diversas calles de la ciudad. La huida finalizó cuando el individuo ingresó violentamente en una vivienda, donde fue aprehendido a pesar de la resistencia opuesta por otros ocupantes del lugar.

Hallazgo de material estupefaciente

Durante el operativo en la vivienda, los agentes observaron a otro hombre que intentaba descartar una mochila hacia una terraza. Al inspeccionar dicho elemento, se constató que contenía diversos frascos con material vegetal similar a la marihuana.

En una requisa posterior realizada en el mismo sector, la policía halló mochilas adicionales, una caja con una cantidad significativa de cogollos de cannabis y más recipientes con material presuntamente estupefaciente. Tras la presencia de testigos, se procedió al secuestro formal de la motocicleta, los frascos y la totalidad del material hallado.

Acciones judiciales

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Cañada de Gómez. Tras las primeras diligencias, se dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI) Operativa para profundizar las actuaciones judiciales correspondientes y determinar la escala de la actividad ilícita detectada.

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)

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