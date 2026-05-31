

El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, realizó su balance de las gestiones y obras que lleva adelante el municipio. El mandatario destacó que, a pesar del contexto económico nacional, la administración local mantiene activas las inversiones, priorizando los servicios esenciales, la infraestructura urbana y el apoyo a las instituciones.

Infraestructura y servicios públicos

Uno de los anuncios principales fue la apertura de sobres correspondientes a la licitación para la compra de 1.000 metros cúbicos de hormigón elaborado H25. Según indicó Meyer, se presentaron cuatro ofertas en este proceso, el cual resulta fundamental para dar continuidad al plan de obras de infraestructura urbana en diferentes sectores de la ciudad.

En la misma línea de fortalecimiento de los servicios públicos, el municipio exhibió este jueves frente al Palacio Municipal una nueva unidad 0 kilómetro. Se trata de un utilitario Renault Kangoo, adquirido íntegramente con fondos municipales, que será destinado al Área de Obras Sanitarias para mejorar la capacidad de respuesta operativa del sector.

Educación y gestión ambiental

En el ámbito educativo y social, el intendente subrayó el acompañamiento del municipio a la Expo Carreras organizada por el Colegio Sagrado Corazón. Esta propuesta busca acercar a estudiantes y jóvenes de Las Rosas las diversas alternativas educativas y de formación profesional disponibles.

Asimismo, en el marco del Día de los Jardines de Infantes celebrado el pasado 28 de mayo, la municipalidad entregó juguetes didácticos a todas las instituciones de nivel inicial de la ciudad, en reconocimiento a su labor educativa diaria.

Por otra parte, desde el área de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Las Rosas se informó sobre un nuevo avance en las políticas de sustentabilidad local. Recientemente, se completó una nueva carga de neumáticos en desuso destinados a plantas de reciclado. En esta oportunidad, se despacharon 350 unidades, una medida que contribuye a la reducción del impacto ambiental y promueve la economía circular en el distrito.

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