

La Zona Oeste del Torneo Apertura de la Liga Cañadense de Fútbol disputó su fecha 13, la penúltima de la primera fase. Con los resultados de esta jornada, se confirmaron los cinco equipos que avanzan a los octavos de final, dejando a Williams Kemmis en lo más alto de la tabla de posiciones.

Victorias de los líderes en la penúltima fecha

En la disputa por el liderazgo, Williams Kemmis superó a Unión de Tortugas por 2 a 1. Los goles del líder fueron marcados por un tanto en contra de Laulhe y otro de Rocha, mientras que Clavero descontó de penal para la visita bajo el arbitraje de Leandro Bottoni.

Por su parte, Sportivo venció 2 a 1 a Belgrano con anotaciones de Quiroga y Brian Martínez, manteniendo su posición como único escolta. Luna anotó el gol para Belgrano en el encuentro dirigido por Alberto Ramírez. En el tercer partido de la jornada, Montes de Oca derrotó como local a Almafuerte por 2 a 0, con el arbitraje de Oscar Santillán. El club Argentino cumplió con su fecha libre.

Clasificados y tabla de posiciones

De cara a la fecha 14, que marcará el cierre de la primera fase, la Zona Oeste ya definió a sus clasificados. Williams Kemmis lidera con 22 puntos, seguido por Sportivo (21), Montes de Oca (19), Argentino (18) y Almafuerte (16). Todos ellos aseguraron su lugar en los octavos de final.

En la parte baja de la tabla, Belgrano (5) y Unión de Tortugas (4) quedaron sin posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente instancia del torneo.

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