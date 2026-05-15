

La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, y el senador provincial Pablo Verdecchia visitaron el SAMCo de Las Rosas para formalizar la entrega de un ecógrafo de última generación y supervisar las áreas donde se construirá la nueva guardia médica. Esta intervención responde al crecimiento sostenido de la demanda en el sistema público y a la necesidad de modernizar sectores críticos de atención.

El nuevo equipamiento de diagnóstico por imágenes permitirá a la institución agilizar los procesos de detección y tratamiento, evitando derivaciones innecesarias. Simultáneamente, la obra de la futura guardia se encuadra en el programa FonRES (Fondo para la Reparación de Efectores de Salud), una iniciativa provincial diseñada para ejecutar reformas de infraestructura con celeridad.

Fortalecimiento del sistema público

Durante la recorrida, la ministra Ciancio subrayó el compromiso de la gestión con el interior provincial. “Estamos trabajando para garantizar el derecho a la salud en un momento muy complejo, invirtiendo en equipamiento, infraestructura y acompañando a cada hospital”, afirmó la funcionaria. Ciancio destacó además la labor conjunta con el equipo local para proyectar una guardia que mejore la operatividad diaria.

Por su parte, el senador Verdecchia resaltó la importancia de la planificación frente al escenario actual. “Hoy vemos cómo cada vez más personas recurren al sistema público de salud y por eso tenemos que seguir fortaleciendo hospitales con infraestructura y equipamiento”, señaló. El legislador ratificó que las reformas permitirán un funcionamiento más eficiente del efector para beneficio de toda la comunidad de Las Rosas.

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