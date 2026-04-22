Avanza causa por amenazas en escuela de Las Parejas





-Imagen ilustrativa generada en Canva-

Un operativo policial realizado en la tarde del martes en la ciudad de Las Parejas derivó en el secuestro de dispositivos tecnológicos, en el marco de una investigación por amenazas e intimidación pública dirigidas a la Escuela de Enseñanza Media N° 424. La medida judicial se ejecutó en respuesta a los hechos registrados el pasado 20 de abril en el establecimiento educativo.

Detalles del procedimiento judicial

El operativo tuvo lugar pasadas las 16:30 horas en una vivienda ubicada en la calle 23. Efectivos del Comando Radioeléctrico (CRE) local colaboraron en el registro del domicilio, donde reside un menor de 15 años señalado como presunto involucrado en el caso.

Durante la requisa de la propiedad, las autoridades confiscaron dos elementos de interés para la causa: un teléfono celular marca iPhone de color lila con funda transparente y un dispositivo Motorola gris y dorado que presentaba la pantalla astillada. Ambos equipos informáticos serán sometidos a peritajes técnicos.

Intervención de la Fiscalía

El accionar policial fue ordenado y supervisado por la fiscal Abi Luz Cabrera, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Cañada de Gómez. Tras el hallazgo de los teléfonos, la magistrada dispuso su secuestro preventivo para avanzar con la extracción de datos y determinar la trazabilidad de los mensajes.

La causa, iniciada de oficio y caratulada como "amenazas e intimidación pública", tiene como objetivo principal esclarecer el origen de las advertencias que alteraron el normal funcionamiento y la seguridad de la comunidad educativa de la Escuela 424 durante el inicio de la semana.

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