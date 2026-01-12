Simón Agatti escala al séptimo puesto del ranking Superligero

El boxeador de Las Rosas consolida su carrera profesional al ingresar al top 10 nacional de la categoría, según el último ranking de TyC Sports.

Deportes12 de enero de 2026Las Rosas DigitalLas Rosas Digital
Simón Agatti, el joven talento de Las Rosas, alcanzó la séptima posición en el ranking argentino Superligero. Representando al Funes Boxing Club, el púgil santafesino se posiciona como una de las grandes promesas del boxeo nacional, logrando una destacada visibilidad en las pantallas de TyC Sports y su ciclo Boxeo de Primera.

El ascenso del púgil rosense

Este avance en el escalafón nacional refleja el sólido presente de Agatti. Con el respaldo de su club, el deportista busca seguir escalando posiciones para disputar títulos de mayor relevancia en el corto plazo.

Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)

