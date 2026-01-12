Simón Agatti escala al séptimo puesto del ranking Superligero

Torneo de pádel inaugura segunda cancha en El Tanque Complejo Deportivo
El certamen nocturno para Octava Damas y Séptima Caballeros comienza el 12 de enero en el complejo con nuevas instalaciones y quincho.
El boxeador de Las Rosas consolida su carrera profesional al ingresar al top 10 nacional de la categoría, según el último ranking de TyC Sports.Deportes12 de enero de 2026Las Rosas Digital
Simón Agatti, el joven talento de Las Rosas, alcanzó la séptima posición en el ranking argentino Superligero. Representando al Funes Boxing Club, el púgil santafesino se posiciona como una de las grandes promesas del boxeo nacional, logrando una destacada visibilidad en las pantallas de TyC Sports y su ciclo Boxeo de Primera.
El ascenso del púgil rosense
Este avance en el escalafón nacional refleja el sólido presente de Agatti. Con el respaldo de su club, el deportista busca seguir escalando posiciones para disputar títulos de mayor relevancia en el corto plazo.
Periodista: Juan M. López (Renacer Regional Multimedios)
El certamen nocturno para Octava Damas y Séptima Caballeros comienza el 12 de enero en el complejo con nuevas instalaciones y quincho.
El "Rayo", surgido de las inferiores de Trebolense, dejó Tigre para sumarse al gigante peruano. Un nuevo salto en la carrera del delantero que lleva el sello del fútbol de nuestra región al plano sudamericano.
El deportista de Club A, Almafuerte agradeció a su Sensei Claudio Zelich tras obtener el título de Maestro Superior. Su alumno Ulises Domínguez también ascendió a cinturón negro.
El Círculo de Periodistas Deportivos llevará a cabo una nueva edición de la prestigiosa entrega de premios. Enterate de las ternas, los nominados y cómo verlo por TV y online.
En Rosario y en el Club Banco Nación, Simón “El Salvaje” Agatti -de Las Rosas- venció por nocaut técnico en el 6º round a Jonathan “Joni” Gatto -Río Cuarto- en el evento Coliseo de Campeones.
"Cremería" se impuso 3 a 0 en la 2a. final del Clausura de la Liga Cañadense. Ante una multitud logró su título n° 16 con un global de 3 a 1.
Seis talentos de la región fueron convocados por Cincinnati para disputar el prestigioso torneo del 15 al 19 de diciembre. Sus clubes celebraron el logro y destacaron el esfuerzo y la proyección de cada jugador.
El gobernador de la provincia de Santa Fe encabezó la apertura de sobres para implementar el sistema de videovigilancia Lince en la ciudad de Santa Fe. Esta iniciativa ya funciona en Rosario.
La tecnología de inteligencia artificial permitió rastrear al delincuente que robó miles de dólares a una anciana tras engañarla.
En una extensa sesión extraordinaria se definieron las ordenanzas claves para Las Parejas, incluyendo el presupuesto municipal y la tasa tributaria.
Un menor de 17 años fue demorado luego de intentar evadir un control policial conduciendo un vehículo con pedido de secuestro en Rosario.