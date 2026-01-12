Simón Agatti escala al séptimo puesto del ranking Superligero

Te puede interesar

Torneo de pádel inaugura segunda cancha en El Tanque Complejo Deportivo Las Rosas Digital Deportes 08 de enero de 2026 El certamen nocturno para Octava Damas y Séptima Caballeros comienza el 12 de enero en el complejo con nuevas instalaciones y quincho.

De la Liga San Martín al fútbol internacional: Héctor Fértoli es nuevo refuerzo de Universitario de Perú Las Rosas Digital Deportes 03 de enero de 2026 El "Rayo", surgido de las inferiores de Trebolense, dejó Tigre para sumarse al gigante peruano. Un nuevo salto en la carrera del delantero que lleva el sello del fútbol de nuestra región al plano sudamericano.

El rosense Julián César alcanza el 3° Dan de karate y destaca a su equipo Las Rosas Digital Deportes 22 de diciembre de 2025 El deportista de Club A, Almafuerte agradeció a su Sensei Claudio Zelich tras obtener el título de Maestro Superior. Su alumno Ulises Domínguez también ascendió a cinturón negro.

Premios Olimpia 2025: la rosense Luisina Ponzio integra la terna en Billar Las Rosas Digital Deportes 22 de diciembre de 2025 El Círculo de Periodistas Deportivos llevará a cabo una nueva edición de la prestigiosa entrega de premios. Enterate de las ternas, los nominados y cómo verlo por TV y online.

Simón Agatti se impuso en Rosario: el rosense liquidó el pleito en el sexto round Las Rosas Digital Deportes 15 de diciembre de 2025 En Rosario y en el Club Banco Nación, Simón “El Salvaje” Agatti -de Las Rosas- venció por nocaut técnico en el 6º round a Jonathan “Joni” Gatto -Río Cuarto- en el evento Coliseo de Campeones.

Carcarañá goleó a Sport y es el nuevo Campeón de Liga Cañadense de Futbol Las Rosas Digital Deportes 14 de diciembre de 2025 "Cremería" se impuso 3 a 0 en la 2a. final del Clausura de la Liga Cañadense. Ante una multitud logró su título n° 16 con un global de 3 a 1.