Recompensa millonaria por información que permita esclarecer el femicidio de Florencia Gómez

Un crimen que busca justicia

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe anunció una recompensa de 16 millones de pesos para quien brinde información veraz que permita esclarecer el femicidio de María Florencia Gómez Pouillastrou. El crimen de la mujer de 34 años ocurrió el 12 de octubre de 2020, cuando su cuerpo fue encontrado en un camino rural al sur de la localidad de San Jorge.

Canales de contacto y confidencialidad garantizada

Con esta iniciativa, las autoridades provinciales buscan incentivar la aparición de testimonios que ayuden a avanzar en la investigación y colaborar con la familia en la búsqueda de justicia. El gobierno garantiza la estricta confidencialidad de la información aportada, como ha ocurrido en casos anteriores.

Quienes posean datos relevantes pueden comunicarse a la línea 911 o enviar un correo electrónico a la fiscalía correspondiente a través de las siguientes direcciones:

[email protected],

[email protected],

[email protected],

[email protected] o

[email protected].