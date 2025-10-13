Recompensa millonaria por información que permita esclarecer el femicidio de Florencia Gómez

Diez años de prisión para un hombre por abuso sexual en Las Rosas
Mario N. fue condenado en Cañada de Gómez tras ser hallado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal contra su pareja conviviente.
El gobierno de Santa Fe ofrece $16 millones a quienes aporten datos certeros para esclarecer el asesinato de María Florencia Gómez, ocurrido en 2020 en San Jorge.Judiciales13 de octubre de 2025Las Rosas Digital
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe anunció una recompensa de 16 millones de pesos para quien brinde información veraz que permita esclarecer el femicidio de María Florencia Gómez Pouillastrou. El crimen de la mujer de 34 años ocurrió el 12 de octubre de 2020, cuando su cuerpo fue encontrado en un camino rural al sur de la localidad de San Jorge.
Con esta iniciativa, las autoridades provinciales buscan incentivar la aparición de testimonios que ayuden a avanzar en la investigación y colaborar con la familia en la búsqueda de justicia. El gobierno garantiza la estricta confidencialidad de la información aportada, como ha ocurrido en casos anteriores.
Quienes posean datos relevantes pueden comunicarse a la línea 911 o enviar un correo electrónico a la fiscalía correspondiente a través de las siguientes direcciones:
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected] o
[email protected].
Un juez de San Lorenzo dispuso que dos hermanos abonen $900.000 mensuales a su progenitora, quien padece demencia vascular, tras la demanda de su hermana que cubría todos los gastos. El fallo destaca la solidaridad familiar con adultos mayores vulnerables.
Recibió tres años de prisión condicional por vigilar el asalto en auto. La víctima recuperó joyas y dinero robado.
Un sujeto fue sentenciado por intentar matar a una mujer en el puente de la autopista Santa Fe-Rosario. La víctima logró defenderse y sobrevivir al ataque.
De acuerdo con la atribución delictiva, pertenecían a dos grupos independientes, uno de los cuáles era una asociación ilícita que además comercializaba estupefacientes en el barrio Alto Verde de la ciudad de Santa Fe.
Un parejense es juzgado por exigir dinero a una víctima mediante amenazas por WhatsApp. La fiscalía solicita una pena de cuatro años de prisión efectiva.
Se trata de Lautaro Joaquín P., de 23 años, quien atacó a la víctima con un cuchillo. La sentencia fue dispuesta en el marco de un juicio oral y público que finalizó este mediodía en los tribunales de San Jorge.
Por Mónica Ortolani - El mercado de granos muestra brechas entre precios disponibles y futuros. Soja, maíz y trigo con cotizaciones clave para planificar coberturas, aprovechar valores actuales y minimizar riesgos comerciales.
Tamara Ronchese, oriunda de Las Rosas, y conocidad artísticamente como Rizha se presentó este sábado en el "Subculture Party" en la ciudad californiana. Se la espera en Argentina en los próximos dias.
El siniestro vial ocurrió Centeno y Las Bandurrias, e involucró a tres camiones y un automóvil. La visibilidad era muy escasa y tres personas resultaron heridas.
Una mujer de unos 60 años fue atacada en su casa por un hombre con antecedentes. La denuncia fue radicada y el caso ya se encuentra en la fiscalía.