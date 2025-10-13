Denuncia por intento de abuso en Las Rosas

Detuvieron a un hombre por abuso sexual en Montes de Oca
Una mujer de entre 55 y 60 años fue víctima de un violento intento de agresión sexual durante la tarde del domingo en su domicilio, ubicado en la zona de las calles Río de Janeiro y Córdoba, en la ciudad de Las Rosas. El agresor, un vecino de la víctima que reside a pocas casas de distancia y que cuenta con múltiples antecedentes delictivos, ya ha sido identificado.
Según el relato de los hechos, el ataque ocurrió alrededor de las 17:30 horas. La mujer se encontraba sola en su vivienda cuando notó una presencia extraña en el porche de entrada. Al abrir la puerta, se encontró con su vecino, quien intentó ingresar por la fuerza. Ante la negativa de la dueña de casa, el hombre comenzó a manosearla e intentó besarla.
La mujer forcejeó con el atacante y logró empujarlo hacia afuera, cerrando una reja de seguridad. En respuesta, el hombre pateó la reja con tal fuerza que esta golpeó a la víctima, provocando su caída. Los gritos de la mujer alertaron a otros vecinos y a un familiar del propio agresor que se acercó al lugar. Finalmente, el atacante se retiró tras las advertencias de la víctima de que llamaría a su familia.
Posteriormente, familiares de la mujer agredida la asistieron y la trasladaron al SAMCo local, donde personal médico constató un hematoma producto del golpe con la reja y emitió el certificado correspondiente.
Tras recibir atención médica, la víctima se dirigió a la comisaría para radicar la denuncia. En un primer momento, las autoridades habrían intentado caraturar el hecho únicamente como "agresión física". Sin embargo, la intervención de una persona externa a la fuerza policial logró que la denuncia fuera finalmente registrada como "intento de agresión sexual".
Esta diferencia es fundamental, ya que la carátula de un delito sexual activa protocolos de actuación distintos y conlleva penas considerablemente más graves. La denuncia completa, junto con el certificado médico, fue elevada a la fiscalía de Cañada de Gómez en la mañana de hoy. Se espera que en las próximas horas, el fiscal de turno determine las medidas a seguir en el proceso judicial contra el acusado.
