Diez años de prisión para un hombre por abuso sexual en Las Rosas

Las Rosas DigitalJudiciales29 de septiembre de 2025
Un juez de San Lorenzo dispuso que dos hermanos abonen $900.000 mensuales a su progenitora, quien padece demencia vascular, tras la demanda de su hermana que cubría todos los gastos. El fallo destaca la solidaridad familiar con adultos mayores vulnerables.
Las Rosas DigitalDeportes30 de septiembre de 2025
Se completaron los partidos correspondientes a la fecha 6 en las Zonas 1 y 3, y se jugó la fecha 7 adelantada de la Zona 2, cuyo último encuentro se define hoy en Las Parejas. A continuación, te presentamos el resumen y toda la estadística de la Liga Cañadense de Fútbol.
Las Rosas DigitalLocales30 de septiembre de 2025
El servicio público de salud de nuestra ciudad inicia implementación de traslados cortos y largos a centros de mayor complejidad y refuerza campaña de concientización por el cáncer de mama.
Las Rosas DigitalJudiciales30 de septiembre de 2025
Mario N. fue condenado en Cañada de Gómez tras ser hallado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal contra su pareja conviviente.