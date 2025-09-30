Diez años de prisión para un hombre por abuso sexual en Las Rosas

Condena a prisión efectiva por el delito

Un tribunal de los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez dictó una sentencia condenatoria de 10 años de prisión efectiva contra Mario N. El hombre fue hallado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal en un juicio oral. La decisión fue resuelta por el Tribunal integrado por la jueza de Primera Instancia, doctora Stroñólogo.

El caso y la acusación fiscal

La causa fue instruida por el fiscal doctor Franco Miatello, de la Fiscalía Regional 2. El representante del Ministerio Público de la Acusación atribuyó a Mario N. la comisión de los hechos contra su pareja, con quien convivía al momento de los sucesos. Los abusos ocurrieron en la localidad de Las Rosas, provincia de Santa Fe, entre los meses de marzo y julio del año 2024.

Reserva de identidad para proteger a la víctima

Para garantizar la protección y la integridad de la damnificada, la identidad de la víctima de abuso sexual, así como los detalles específicos de los hechos, se mantienen en estricta reserva. Esto se hace en cumplimiento de las normativas de resguardo de la intimidad en casos de violencia sexual. La condena busca establecer un precedente firme contra la violencia de género dentro de la pareja.