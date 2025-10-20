Condenado a prisión por abuso sexual de una menor bajo su guarda en Tortugas

La Provincia de Santa Fe completó la implementación del Juicio por Jurados
El sistema de Juicio por Jurados ya funciona en Rosario y completa su aplicación en toda Santa Fe, fortaleciendo la transparencia y participación ciudadana.
Un hombre de 41 años fue hallado culpable y sentenciado por el Tribunal de Cañada de Gómez por el delito de abuso sexual simple agravado, cometido en marzo de 2024 contra una niña de 11 años.Judiciales20 de octubre de 2025Las Rosas Digital
El 20 de octubre de 2025 en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez el tribunal integrado por el Juez de Primera Instancia Carlos Gazza condenó a Héctor A. (41) a la pena de 1 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda de la menor en grado consumado en calidad de autor.
El Fiscal Dr. Santiago Tosco le atribuyó el hecho de fecha 18 de marzo de 2024 a las 6.15hs aproximadamente, en la ciudad de Tortugas haber abusado sexualmente de una víctima menor de edad, quien al momento de los hechos tenía 11 años y estaba bajo su guarda. La conducta del acusado fue la de abusar de la víctima mediante tocamientos. Los demás datos en relación a como ocurrieron los hechos y la identidad de la víctima se mantienen en reserva para salvaguardar la integridad de la misma.
El gobierno de Santa Fe ofrece $16 millones a quienes aporten datos certeros para esclarecer el asesinato de María Florencia Gómez, ocurrido en 2020 en San Jorge.
Mario N. fue condenado en Cañada de Gómez tras ser hallado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal contra su pareja conviviente.
Un juez de San Lorenzo dispuso que dos hermanos abonen $900.000 mensuales a su progenitora, quien padece demencia vascular, tras la demanda de su hermana que cubría todos los gastos. El fallo destaca la solidaridad familiar con adultos mayores vulnerables.
Recibió tres años de prisión condicional por vigilar el asalto en auto. La víctima recuperó joyas y dinero robado.
Un sujeto fue sentenciado por intentar matar a una mujer en el puente de la autopista Santa Fe-Rosario. La víctima logró defenderse y sobrevivir al ataque.
De acuerdo con la atribución delictiva, pertenecían a dos grupos independientes, uno de los cuáles era una asociación ilícita que además comercializaba estupefacientes en el barrio Alto Verde de la ciudad de Santa Fe.
Una camioneta Nissan Frontier impactó a un camión Scania este viernes cerca de Carcarañá. El conductor de la pick-up, de 40 años, falleció.
"La Biblio" es sede de un importante encuentro organizado por "Núcleo Cultura y Acción", con la participación de CONABIP y el Lic. Patricio Perassi.
Educadores y directivos participaron en siete encuentros formativos en diversas ciudades de la provincia para fortalecer el derecho a la lectura y escritura.
La municipalidad de la ciudad culminó la obra de pavimento en calle Salta al 200, marcando un hito. Se abrieron los sobres del llamado a licitación para la compra de 1.000 metros cúbicos de hormigón elaborad