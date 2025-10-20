Condenado a prisión por abuso sexual de una menor bajo su guarda en Tortugas

El 20 de octubre de 2025 en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez el tribunal integrado por el Juez de Primera Instancia Carlos Gazza condenó a Héctor A. (41) a la pena de 1 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda de la menor en grado consumado en calidad de autor.

El Fiscal Dr. Santiago Tosco le atribuyó el hecho de fecha 18 de marzo de 2024 a las 6.15hs aproximadamente, en la ciudad de Tortugas haber abusado sexualmente de una víctima menor de edad, quien al momento de los hechos tenía 11 años y estaba bajo su guarda. La conducta del acusado fue la de abusar de la víctima mediante tocamientos. Los demás datos en relación a como ocurrieron los hechos y la identidad de la víctima se mantienen en reserva para salvaguardar la integridad de la misma.