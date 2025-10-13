Resultados de la fecha y tabla de posiciones del torneo Liga Cañadense de Futbol

La actividad futbolística del torneo local se desarrolló con intensidad el pasado fin de semana, dejando resultados destacados en cada una de sus zonas y reconfigurando algunas posiciones en la tabla. La noche del lunes cierra la fecha con el encuentro entre Sportivo vs. El Porvenir.

Zona 1: Goleadas y consolidación en la punta

-Defensores logró una contundente victoria de 3 a 0 sobre Belgrano, con goles de Borini, Toresi y Espínola.

-Por su parte, Carcarañá protagonizó la goleada de la fecha al vencer 5 a 1 a Barraca, que tuvo a Britos como autor de su único tanto. Los goles de Carcarañá fueron obra de Ríos, dos de Figueroa y dos de Cantiani. En este encuentro, Barraca sufrió la expulsión de Duran, mientras que Oryniak y Bulgarelli vieron la roja por el lado de Carcarañá.

-Finalmente, Campaña superó 4 a 0 a Unión de Tortugas, con anotaciones de Quiroga, Reynoso, Tittoni y Aruga.

Tabla de posiciones Zona 1:

Carcarañá: 19 puntos

Defensores: 15 puntos

Campaña: 12 puntos

Unión de Tortugas: 6 puntos

Belgrano: 5 puntos

Barraca: 3 puntos

Zona 2: Empates y un partido pendiente

-Empate sin goles entre Montes de Oca y Sport.

-San Jerónimo y Argentino también igualaron 1 a 1, con Morero marcando para San Jerónimo (quien sufrió la expulsión de Del Álamo) y Gutiérrez (de penal) para Argentino.

-El encuentro entre Sportivo y El Porvenir se disputará el lunes a las 22 horas. ADEO tuvo jornada libre.

Tabla de posiciones Zona 2:

Sportivo: 13 puntos

Sport: 12 puntos

Argentino: 12 puntos

Montes de Oca: 10 puntos

El Porvenir: 8 puntos

ADEO: 5 puntos

San Jerónimo: 1 punto

Zona 3: Williams Kemmis y Almafuerte comparten la cima

En la Zona 3,

-Correa venció 2 a 1 a New Old Boys, con doblete de Nicolás Muzzio para Correa y Ruiz Díaz para New Old Boys.

-Almafuerte superó 2 a 0 a Sportsman, con goles de Pérez y Beloqui.

-Williams Kemmis consiguió una aplastante victoria de 5 a 0 sobre Unión Villa Eloísa, con anotaciones de Rocha, Castro, Cezar, Agu y Luna.

Tabla de posiciones Zona 3:

Williams Kemmis: 14 puntos

Almafuerte: 14 puntos

Correa: 9 puntos

Sportsman: 8 puntos

Unión V.E.: 6 puntos

New Old Boys: 4 puntos

Tabla de goleadores:

Leandro Figueroa (Carcarañá) encabeza la tabla con 7 goles. Le siguen Blas Luna (Belgrano), Facundo Astrada (El Porvenir) y Jeremías Cezar (Williams Kemmis), todos con 5 goles.

Próxima fecha:

Zona 1 (Octava fecha - 19/10):

Defensores vs. Campaña

Carcarañá vs. Belgrano

Unión de Tortugas vs. Barraca

Zona 2 (Novena fecha - 19/10):

El Porvenir vs. Montes de Oca

Argentino vs. Sportivo

ADEO vs. San Jerónimo

Libre: Sport



Zona 3 (Octava fecha - 19/10):

Correa vs. Williams Kemmis

Almafuerte vs. New Old Boys

Unión V.E. vs. Sportsman