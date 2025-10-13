Resultados de la fecha y tabla de posiciones del torneo Liga Cañadense de Futbol

Copa País: la selección de la Liga Cañadense venció en el partido de ida de la semifinal
Fue 2 a 0 a su favor, con la apertura del marcador logrado por el rosense Nico Ibarra. Ahora buscará sostener la ventaja en la revancha fuera de casa.
Almafuerte y Williams Kemmis lograron victorias importantes en sus respectivos encuentros, mientras que Belgrano cayó derrotado en la última jornada.Deportes13 de octubre de 2025Las Rosas Digital
La actividad futbolística del torneo local se desarrolló con intensidad el pasado fin de semana, dejando resultados destacados en cada una de sus zonas y reconfigurando algunas posiciones en la tabla. La noche del lunes cierra la fecha con el encuentro entre Sportivo vs. El Porvenir.
-Defensores logró una contundente victoria de 3 a 0 sobre Belgrano, con goles de Borini, Toresi y Espínola.
-Por su parte, Carcarañá protagonizó la goleada de la fecha al vencer 5 a 1 a Barraca, que tuvo a Britos como autor de su único tanto. Los goles de Carcarañá fueron obra de Ríos, dos de Figueroa y dos de Cantiani. En este encuentro, Barraca sufrió la expulsión de Duran, mientras que Oryniak y Bulgarelli vieron la roja por el lado de Carcarañá.
-Finalmente, Campaña superó 4 a 0 a Unión de Tortugas, con anotaciones de Quiroga, Reynoso, Tittoni y Aruga.
Tabla de posiciones Zona 1:
Carcarañá: 19 puntos
Defensores: 15 puntos
Campaña: 12 puntos
Unión de Tortugas: 6 puntos
Belgrano: 5 puntos
Barraca: 3 puntos
-Empate sin goles entre Montes de Oca y Sport.
-San Jerónimo y Argentino también igualaron 1 a 1, con Morero marcando para San Jerónimo (quien sufrió la expulsión de Del Álamo) y Gutiérrez (de penal) para Argentino.
-El encuentro entre Sportivo y El Porvenir se disputará el lunes a las 22 horas. ADEO tuvo jornada libre.
Tabla de posiciones Zona 2:
Sportivo: 13 puntos
Sport: 12 puntos
Argentino: 12 puntos
Montes de Oca: 10 puntos
El Porvenir: 8 puntos
ADEO: 5 puntos
San Jerónimo: 1 punto
En la Zona 3,
-Correa venció 2 a 1 a New Old Boys, con doblete de Nicolás Muzzio para Correa y Ruiz Díaz para New Old Boys.
-Almafuerte superó 2 a 0 a Sportsman, con goles de Pérez y Beloqui.
-Williams Kemmis consiguió una aplastante victoria de 5 a 0 sobre Unión Villa Eloísa, con anotaciones de Rocha, Castro, Cezar, Agu y Luna.
Tabla de posiciones Zona 3:
Williams Kemmis: 14 puntos
Almafuerte: 14 puntos
Correa: 9 puntos
Sportsman: 8 puntos
Unión V.E.: 6 puntos
New Old Boys: 4 puntos
Leandro Figueroa (Carcarañá) encabeza la tabla con 7 goles. Le siguen Blas Luna (Belgrano), Facundo Astrada (El Porvenir) y Jeremías Cezar (Williams Kemmis), todos con 5 goles.
Zona 1 (Octava fecha - 19/10):
Defensores vs. Campaña
Carcarañá vs. Belgrano
Unión de Tortugas vs. Barraca
Zona 2 (Novena fecha - 19/10):
El Porvenir vs. Montes de Oca
Argentino vs. Sportivo
ADEO vs. San Jerónimo
Libre: Sport
Zona 3 (Octava fecha - 19/10):
Correa vs. Williams Kemmis
Almafuerte vs. New Old Boys
Unión V.E. vs. Sportsman
Fue 2 a 0 a su favor, con la apertura del marcador logrado por el rosense Nico Ibarra. Ahora buscará sostener la ventaja en la revancha fuera de casa.
La destacada billarista rosense será la única representante argentina en la Categoría Femenina Individual en el certamen que se disputa en Madrid, del 20 al 23 de noviembre.
Empató en Misiones y avanzó; su próximo rival será la Liga de Río Cuarto.
El piloto de Las Rosas triunfó en el Autódromo Rafaela en una fecha doble, subiendo a la tercera posición del campeonato. La competencia define la fase de la temporada.
Se completaron los partidos correspondientes a la fecha 6 en las Zonas 1 y 3, y se jugó la fecha 7 adelantada de la Zona 2, cuyo último encuentro se define hoy en Las Parejas. A continuación, te presentamos el resumen y toda la estadística de la Liga Cañadense de Fútbol.
La Liga Cañadense se impuso por 3-1 a la Liga de Eldorado (Misiones) en el partido de ida de cuartos de final de la Copa País, disputado el sábado 27 de septiembre en el estadio de ADEO, en Cañada de Gómez.
El evento reunió a jóvenes de Las Rosas y Armstrong en una jornada que promovió la integración, el trabajo en equipo y el espíritu deportivo a través del tenis adaptado. Se anunció un viaje a Rosario para el grupo de deportes adaptados.
Por Mónica Ortolani - El mercado de granos muestra brechas entre precios disponibles y futuros. Soja, maíz y trigo con cotizaciones clave para planificar coberturas, aprovechar valores actuales y minimizar riesgos comerciales.
Tamara Ronchese, oriunda de Las Rosas, y conocidad artísticamente como Rizha se presentó este sábado en el "Subculture Party" en la ciudad californiana. Se la espera en Argentina en los próximos dias.
El siniestro vial ocurrió Centeno y Las Bandurrias, e involucró a tres camiones y un automóvil. La visibilidad era muy escasa y tres personas resultaron heridas.
Una mujer de unos 60 años fue atacada en su casa por un hombre con antecedentes. La denuncia fue radicada y el caso ya se encuentra en la fiscalía.