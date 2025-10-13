Resultados de la fecha y tabla de posiciones del torneo Liga Cañadense de Futbol

Almafuerte y Williams Kemmis lograron victorias importantes en sus respectivos encuentros, mientras que Belgrano cayó derrotado en la última jornada.

La actividad futbolística del torneo local se desarrolló con intensidad el pasado fin de semana, dejando resultados destacados en cada una de sus zonas y reconfigurando algunas posiciones en la tabla. La noche del lunes cierra la fecha con el encuentro entre Sportivo vs. El Porvenir.

Zona 1: Goleadas y consolidación en la punta

-Defensores logró una contundente victoria de 3 a 0 sobre Belgrano, con goles de Borini, Toresi y Espínola.
-Por su parte, Carcarañá protagonizó la goleada de la fecha al vencer 5 a 1 a Barraca, que tuvo a Britos como autor de su único tanto. Los goles de Carcarañá fueron obra de Ríos, dos de Figueroa y dos de Cantiani. En este encuentro, Barraca sufrió la expulsión de Duran, mientras que Oryniak y Bulgarelli vieron la roja por el lado de Carcarañá.
-Finalmente, Campaña superó 4 a 0 a Unión de Tortugas, con anotaciones de Quiroga, Reynoso, Tittoni y Aruga.

Tabla de posiciones Zona 1:
Carcarañá: 19 puntos
Defensores: 15 puntos
Campaña: 12 puntos
Unión de Tortugas: 6 puntos
Belgrano: 5 puntos
Barraca: 3 puntos

Zona 2: Empates y un partido pendiente

-Empate sin goles entre Montes de Oca y Sport. 
-San Jerónimo y Argentino también igualaron 1 a 1, con Morero marcando para San Jerónimo (quien sufrió la expulsión de Del Álamo) y Gutiérrez (de penal) para Argentino.
-El encuentro entre Sportivo y El Porvenir se disputará el lunes a las 22 horas. ADEO tuvo jornada libre.

Tabla de posiciones Zona 2:
Sportivo: 13 puntos
Sport: 12 puntos
Argentino: 12 puntos
Montes de Oca: 10 puntos
El Porvenir: 8 puntos
ADEO: 5 puntos
San Jerónimo: 1 punto

Zona 3: Williams Kemmis y Almafuerte comparten la cima

En la Zona 3,
-Correa venció 2 a 1 a New Old Boys, con doblete de Nicolás Muzzio para Correa y Ruiz Díaz para New Old Boys.
-Almafuerte superó 2 a 0 a Sportsman, con goles de Pérez y Beloqui.
-Williams Kemmis consiguió una aplastante victoria de 5 a 0 sobre Unión Villa Eloísa, con anotaciones de Rocha, Castro, Cezar, Agu y Luna.

Tabla de posiciones Zona 3:
Williams Kemmis: 14 puntos
Almafuerte: 14 puntos
Correa: 9 puntos
Sportsman: 8 puntos
Unión V.E.: 6 puntos
New Old Boys: 4 puntos

Tabla de goleadores:

Leandro Figueroa (Carcarañá) encabeza la tabla con 7 goles. Le siguen Blas Luna (Belgrano), Facundo Astrada (El Porvenir) y Jeremías Cezar (Williams Kemmis), todos con 5 goles.

Próxima fecha:

Zona 1 (Octava fecha - 19/10):
Defensores vs. Campaña
Carcarañá vs. Belgrano
Unión de Tortugas vs. Barraca

Zona 2 (Novena fecha - 19/10):
El Porvenir vs. Montes de Oca
Argentino vs. Sportivo
ADEO vs. San Jerónimo
Libre: Sport

Zona 3 (Octava fecha - 19/10):
Correa vs. Williams Kemmis
Almafuerte vs. New Old Boys
Unión V.E. vs. Sportsman

