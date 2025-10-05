Liga Cañadense es semifinalista de la Copa País

Empató en Misiones y avanzó; su próximo rival será la Liga de Río Cuarto.

El seleccionado de la Liga Cañadense de Fútbol, con integrantes de equipos rosenses, logró un empate 0 a 0 como visitante ante la Liga de Eldorado en Misiones, asegurando su pase a las semifinales de la Copa País.

El equipo dirigido por Sebastián Lucero capitalizó la victoria de la ida por 3 a 1. En la revancha, el conjunto santafesino supo plantarse en un campo de juego complicado y sostuvo la igualdad sin goles, sellando una clasificación merecida que marca un momento histórico para la Liga.

Ahora, la Liga Cañadense enfrentará a la Liga de Río Cuarto en semifinales. La llave comenzará el próximo jueves en el estadio Jacinto Loesi del club ADEO. Los de nuestra región están a solo tres partidos de ser campeón y clasificar a la próxima Copa Argentina.

