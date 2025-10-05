Liga Cañadense es semifinalista de la Copa País

Pablo Tedeschi logra su segunda victoria en las Categorías TZ
El piloto de Las Rosas triunfó en el Autódromo Rafaela en una fecha doble, subiendo a la tercera posición del campeonato. La competencia define la fase de la temporada.
Empató en Misiones y avanzó; su próximo rival será la Liga de Río Cuarto.Deportes05 de octubre de 2025Las Rosas Digital
El seleccionado de la Liga Cañadense de Fútbol, con integrantes de equipos rosenses, logró un empate 0 a 0 como visitante ante la Liga de Eldorado en Misiones, asegurando su pase a las semifinales de la Copa País.
El equipo dirigido por Sebastián Lucero capitalizó la victoria de la ida por 3 a 1. En la revancha, el conjunto santafesino supo plantarse en un campo de juego complicado y sostuvo la igualdad sin goles, sellando una clasificación merecida que marca un momento histórico para la Liga.
Ahora, la Liga Cañadense enfrentará a la Liga de Río Cuarto en semifinales. La llave comenzará el próximo jueves en el estadio Jacinto Loesi del club ADEO. Los de nuestra región están a solo tres partidos de ser campeón y clasificar a la próxima Copa Argentina.
Crédito imagen: Contacto FM 100.9
Se completaron los partidos correspondientes a la fecha 6 en las Zonas 1 y 3, y se jugó la fecha 7 adelantada de la Zona 2, cuyo último encuentro se define hoy en Las Parejas. A continuación, te presentamos el resumen y toda la estadística de la Liga Cañadense de Fútbol.
La Liga Cañadense se impuso por 3-1 a la Liga de Eldorado (Misiones) en el partido de ida de cuartos de final de la Copa País, disputado el sábado 27 de septiembre en el estadio de ADEO, en Cañada de Gómez.
El evento reunió a jóvenes de Las Rosas y Armstrong en una jornada que promovió la integración, el trabajo en equipo y el espíritu deportivo a través del tenis adaptado. Se anunció un viaje a Rosario para el grupo de deportes adaptados.
La Liga Cañadense de Fútbol completó la 5ta. fecha del Torneo Clausura en sus tres zonas, dejando partidos muy parejos y movimientos en la tabla de posiciones.
El torneo reunió a 30 equipos de la región y se desarrolló en Club A. Almafuerte. Un fin de semana con 88 partidos de alto nivel.
El pívot de 25 años y 2.05 metros, formado en C. A. Almafuerte y de último paso por La Unión de Formosa, se une al Decano para disputar la temporada 2025/26 de La Liga Argentina.
El destrozo de la ruta 178 -desde casi dos décadas- ha llevado a usuarios a señalar baches gigantes con cruces rojas y bidones de plástico, ante la falta de una solución de Vialidad Nacional.
Se trata de la reconocida domadora Noelia Ponce, oriunda de San Jorge, y quien fuera la primera campeona en el festival de Doma y Folklore en categoría Mujeres.
El fenómeno climático azotó Las Parejas durante la madrugada del domingo provocando voladura de chapas, caida de árboles y problemas en el cableado eléctrico, requiriendo un operativo conjunto de Bomberos Voluntarios y la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para mitigar los daños.